"Astro TV"-Star Andrea Plewig verliert Auge durch Feuerwerk

Andrea Plewig hat in der Silvesternacht in Deutschland bei einem Feuerwerksunfall ihr linkes Auge verloren. Die frühere Moderatorin der Astro-TV-Sendung "Leichter leben" zündete in ihrem Garten gemeinsam mit Freunden einige Raketen und drei Batterien – Kinder waren weggeschickt, Zündschnüre freigelegt. Doch eine Batterie startete sofort, noch während sie dicht danebenstand. "Die Druckluft vor der Explosion hat mich im Auge getroffen. Plötzlich lag ich auf dem Boden", sagte Andrea der Bild. Nach zwei Operationen stand für die Ärzte fest: Das Augenlicht auf dem linken Auge ist unwiederbringlich verloren.

Auf Instagram macht die Moderatorin ihre Verletzung öffentlich und teilt eine Petition für ein Verbot privater Böller. Sie verweist auf die vielen Schwerverletzten und Todesfälle zum Jahreswechsel und spricht von einer unnötigen Belastung für Rettungskräfte sowie negativen Folgen für Umwelt und Tiere. "Man kann das Jahr auch ohne Böllerei gut begrüßen", lautet ihr Fazit. Gegenüber der Bild betont sie, sie habe alles sorgfältig vorbereitet und nicht damit gerechnet, selbst getroffen zu werden. Die Schilderung des Moments der Explosion, die sie dem Blatt gab, macht deutlich, wie schnell der Unfall passierte und wie wenig Zeit zur Reaktion blieb.

Der Unglücksschlag ereignet sich, während Andrea ohnehin einen langen Gesundheitsweg hinter sich hat. Seit Sommer 2024 kämpfte die TV-Moderatorin gegen Brustkrebs, Ende 2025 schloss sie ihre Chemotherapie ab. "Ich bin endlich krebsfrei", sagte sie der Bild. Im Februar steht noch eine angleichende Brust-OP an. Halt erhält sie in dieser Zeit von ihrer engen Freundin Vera Int-Veen (58), die viele aus der Talkshow "Vera am Mittag" kennen. Im Netz zeigt sich die Moderatorin entschlossen, ihre Erfahrung zu teilen, um zu sensibilisieren – unterstützt von einem Umfeld, das ihr in diesen Wochen den Rücken stärkt.

Instagram / iam_andreaplewig Andrea Plewig hat ihr linkes Auge an Silvester verloren

Instagram / iam_andreaplewig Andrea Plewig, TV-Moderatorin

Instagram / iam_andreaplewig Vera Int-Veen und Andrea Plewig teilen eine lange Freundschaft

