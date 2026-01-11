Günther Jauchs peinlicher Irrtum bei "Wer wird Millionär?"

Peinlicher Moment für Günther Jauch (69) bei Wer wird Millionär?: Während der laufenden "3-Millionen-Euro-Woche" geriet der Moderator mit Kandidat Johannes Vorspohl wegen einer Hecken-Art aneinander. Der 44-jährige Lehrer aus dem Münsterland erzählte im Plausch mit dem Moderator ganz nebenbei von seiner Rotbuchenhecke im heimischen Garten. Prompt schaltete sich Günther ein: "Sie haben wahrscheinlich keine Rotbuchenhecke, sie haben eine Hainbuchenhecke!", legte sich der Quizmaster laut teleschau fest. Aus einer harmlosen Bemerkung wurde ein hitziges Wortgefecht, das die eigentlichen Quizfragen fast in den Hintergrund rückte.

Johannes, der Deutsch und Geschichte an einer Gesamtschule in Herbern unterrichtet, konterte selbstbewusst. Die Rotbuche behalte im Winter ihre Blätter, die Hainbuche nicht, erklärte er – und blieb standhaft. Günther wollte das partout nicht glauben, schoss mit einem entschiedenen "Nein!" zurück – worauf Johannes ein ebenso energisches "Doch!" setzte. Das Pingpong "Nein!" – "Doch!" erinnerte an einen Sketch von Loriot, und der 69-Jährige war sich so sicher, dass er sogar laut über einen spontanen Telefonjoker nachdachte, um seine Position zu untermauern.

Während Johannes sich im Quiz souverän 32.000 Euro erspielte und damit das Finale der "3-Millionen-Euro-Woche" erreichte, arbeitete die Redaktion im Hintergrund an der eigentlichen Streitfrage – und präsentierte am Ende des Auftritts das Ergebnis: Die Hecke im Garten des Lehrers ist tatsächlich eine Rotbuchenhecke. Günther konnte darüber am meisten lachen und fragte augenzwinkernd: "Geben Sie zu: Dieser Sieg ist Ihnen wichtiger als die versch....n 32.000 Euro!" Johannes bestätigte das glücklich, worauf der Moderator seine Lehre zog: "Ich streite mich nie mehr um solchen Mumpitz!"

