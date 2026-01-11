Zwei Kids: Erwägt Hannah Kerschbaumer weiteren Nachwuchs?

Hannah Kerschbaumer (33) schwebt auf Wolke sieben: Die Reality-TV-Bekanntheit ist vor wenigen Tagen erneut Mama geworden und genießt derzeit das Glück mit ihrer kleinen Familie. In einem Gespräch mit Promiflash verriet sie nun, dass sie sich trotz der Strapazen einer Schwangerschaft und eines erneuten Kaiserschnitts gut vorstellen kann, noch weiteren Nachwuchs zu bekommen. "Ich träume von einer großen Familie mit vier Kindern, und ich liebe es, Mama zu sein. Aber ich bin froh, dass ein erneuter Kaiserschnitt erst mal nicht noch einmal ansteht", erklärte Hannah.

Besonders freut sich die Neu-Mama auf den Alltag, der nun mit ihren Kindern Anklang finden soll, gerade auch im neuen Zuhause. Die Familie arbeitet aktuell am Bau ihres eigenen Hauses, das viele Freiräume für die kleinen Bewohner bieten soll. "Ich habe so eine kleine Traumvorstellung, wie ich morgens die Kinder wecke für die Schule oder die Kita und sie dann glücklich die Treppe zum Frühstück runterrennen und ich sie aus der Entfernung lachen höre", schwärmt sie. Aus Hannahs Worten wird deutlich, wie sehr sie sich auf das gemeinsame Leben in ihrem zukünftigen Familiennest freut.

Bereits die Geburt ihres zweiten Kindes sorgte in den vergangenen Tagen für viel Freude bei der Familie, auch wenn nicht alles nach Plan verlief. Nachdem die Kleine per Kaiserschnitt zur Welt kam, teilte Hannah auf Social Media bewegende Bilder aus dem Krankenhausbett, auf denen sie sichtlich erleichtert ihre Tochter in den Armen hält. Trotz aller Herausforderungen überwiegen die Freude und Dankbarkeit, die neue Phase ihres Lebens beginnen zu können. Mit ihrem Blick auf die Zukunft und dem Wunsch nach einer größeren Familie scheint Hannah voller Energie und Vorfreude ins neue Kapitel ihres Lebens zu starten.

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Januar 2026

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer liegt mit Baby im Krankenhausbett

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrem Ehemann Chris, Juli 2025