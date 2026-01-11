Spektakel: Das sind die Sieger vom "TV Total Turmspringen"

Beim diesjährigen TV Total Turmspringen, kommentiert von Ron Ringguth (59), Sebastian Pufpaff (49) und Özcan Coşar (44), lieferten sich die Stars am Samstagabend einen packenden Wettkampf – und sorgten für spektakuläre Bilder. Doch wer schaffte es am Ende auf das Siegertreppchen? Moderator Peter Imhof (52) und Schauspieler Steffen Groth (51) triumphierten im Synchronspringen und holten sich mit beeindruckender Präzision den ersten Platz. Im Einzelspringen setzte sich erneut Ex-Kunstturner Fabian Hambüchen (38) durch und feierte seinen dritten Sieg bei dem Event. Steffen sprang hier auf den zweiten Platz, Schauspielerin Annabelle Mandeng (54) holte Bronze.

Ex-Fußballprofi Thorsten Legat (57) zwang eine Ohrverletzung beim Training dazu, auf seinen Start zu verzichten – eine herbe Enttäuschung für den Sportler, der gemeinsam mit seinem Sohn Nico (27) antreten wollte. Kurz vor Wettkampfbeginn sprang jedoch Kim Tränka, bekannt aus der Datingshow Prince Charming, ein. Trotz der spontanen Umbesetzung lieferten Nico und Kim eine starke Leistung ab und schafften es überraschend auf den zweiten Platz im Synchronspringen. Platz drei ging an die Streamer Flying Uwe (38) und LetsHugo (22), die ebenfalls mit einer soliden Performance überzeugten.

Auf ihre Bronzemedaille dürften die beiden Streamer auch mächtig stolz sein. Noch vor wenigen Tagen hatten Uwe und Hugo im Gespräch mit Promiflash zugegeben: "Ehrlich gesagt, gar nicht so viel" gemeinsam trainiert zu haben. Uwe erklärte: "Wir konnten bisher zweimal zusammen trainieren, weil jeder von uns natürlich sein eigenes Leben und Business hat. Haben aber auch noch Training in Berlin vor uns. Trotzdem gehen wir optimistisch rein." Bei dem Duo stand von Anfang an der Teamgeist im Vordergrund. "Wenn es darauf ankommt, ziehen wir beide durch", versicherte er.

Joyn, ProSieben Sebastian Pufpaff, Moderator

Claudius Pflug / Berlin Fabian Hambüchen, Sieger im Einzelspringen beim "TV Total Turmspringen" 2026

Claudius Pflug / Berlin Sieger im Synchronspringen beim "TV Total Turmspringen" 2026