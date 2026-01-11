"Stranger Things"-Fan verlor wegen Maya Hawke viel Geld

Bei einem Besuch in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (51) in New York erzählte Maya Hawke (27) am Donnerstag eine Geschichte, die Fans von Stranger Things aufhorchen ließ. Die Schauspielerin berichtete, dass ein Zuschauer sie nach angeblichen Serientoden in der fünften und finalen Staffel gefragt habe. Anstatt zu spoilern, gab Maya nach eigenen Worten nur "sehr obskure" Hinweise. Der Fan, der offenbar nicht locker ließ, witterte darin ein Geheimzeichen, setzte mit diesen Andeutungen viel Geld auf Wetten und verlor alles. Jimmy reagierte sichtbar fassungslos: "Oh mein Gott", rief der Moderator, die Hände vors Gesicht geschlagen.

Maya zeigte sich vor allem erstaunt darüber, dass echte Einsätze überhaupt auf Fernsehfiguren platziert werden. "Ich war so: 'So sollten wir unsere Wirtschaft nicht betreiben!'", sagte sie im Gespräch mit Jimmy. "Zufällige Ereignisse in Fernsehshows vorhersagen!" In der finalen Staffel bangten Fans tatsächlich um mehrere Lieblinge aus Hawkins. Jimmy erinnerte daran, dass viele um Robin zitterten. Maya konterte scherzhaft, man sei wohl "müde gewesen, mich so viel reden zu hören". "Nein, nein!", bremste Jimmy. Auch um Steve kursierten dunkle Andeutungen, nachdem die Duffer-Brüder in einer früheren "Tonight Show"-Ausgabe mit Funko-Pops geteast hatten – am Ende kam er nur knapp davon.

Abseits der Wett-Anekdote sprach Maya auch über Robins Momente in der Serie. Die Schauspielerin freute sich, dass ihre Figur Will zur Seite stehen durfte, als dieser mit sich und seiner Identität rang. "Es bedeutete mir so viel", sagte sie bei Jimmy Fallon. "So viel im Leben ist, dass du durch etwas hindurchgehst und deine Gefühle fühlst. Und eines der besten Gefühle ist, wenn du auf der anderen Seite bist und jemandem über die gleiche schwierige Situation hinüberhelfen kannst." Maya, die als Tochter von Uma Thurman (55) und Ethan Hawke (55) früh mit Filmsets vertraut wurde, pflegt ein enges Verhältnis zu Freundinnen und Freunden aus dem "Stranger Things"-Cast. In Interviews betont sie oft, wie sehr sie der Zusammenhalt am Set prägt und wie sehr sie gemeinsame Abende mit Musik und Gesprächen abseits der Kameras schätzt.

Netflix Maya Hawke als Robin in "Stranger Things"

Getty Images Maya Hawke, Schauspielerin

Netflix Maya Hawke und Joe Keery in "Stranger Things"