So sieht die Traumfrau von "Make Love, Fake Love"-Cansin aus

Cansin, bekannt aus der Realityshow Make Love, Fake Love, ist weiterhin als Single unterwegs. Auf der Geburtstags- und Releaseparty von Momo Chahine in Dortmund gewährte der TV-Star einen Einblick in seine Vorstellungen von der idealen Partnerin. Dabei betonte er im Interview mit Promiflash: "Optisch schränke ich mich da jetzt so nicht ein." Ein paar Kriterien gibt es jedoch, die seine Traumfrau erfüllen sollte. Laut Cansin sollte sie kleiner als er und sportlich gebaut sein. Haarfarbe, ob blond oder braun, spiele für ihn hingegen keine Rolle – entscheidend seien andere Eigenschaften.

Cansin gab sich im Gespräch offen, machte aber deutlich, dass die Chemie zwischen zwei Menschen für ihn oberste Priorität hat. Gleichzeitig betonte er, dass eine Beziehung nicht an erster Stelle steht: "Ich bin aktuell viel unterwegs. Also, ich genieße die Zeit momentan, lerne neue Leute kennen und ja, das würde für mich jetzt momentan keinen Sinn machen, eine Beziehung einzugehen." Viel wichtiger seien derzeit seine Arbeit und die persönliche Weiterbildung. Details zu seinen beruflichen Projekten wollte er allerdings nicht verraten.

Wie es im Liebesleben des Reality-Darstellers weitergeht, bleibt abzuwarten. Mit Karina Wagner (29) sollte es jedoch nicht klappen: Zwar kam es zwischen den beiden zu einem Kuss, doch dieser fand bei der ehemaligen Make Love, Fake Love-Lady wenig Anklang. Im Promiflash-Interview erklärte Karina damals ganz offen: "Es war so oberflächlich und ohne Gefühl, und ich finde, der erste Kuss sagt schon sehr viel aus!" Auch das anschließende Einzelgespräch konnte sie nicht überzeugen. "Cansin war in dem Moment so ohne Feingefühl und plump, nur um es sich, mir und sich noch mal zu beweisen!"

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Cansin

Instagram / cansin.lsy Cansin, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

RTL Karina Wagner und Cansin, dritte Staffel von "Make Love, Fake Love"

