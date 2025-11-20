Jack Osbourne im Dschungelcamp: Wird ihm alles zu viel?

Jack Osbourne (40) sorgt bei der aktuellen Staffel vom britischen Dschungelcamp für Schlagzeilen. Bereits in den ersten Tagen der Show hat der Reality-TV-Star mehrere emotionale Momente durchlebt, die das Produktionsteam von ITV dazu veranlasst haben sollen, seinen Zustand intensiv zu beobachten. Erst brach Jack in Tränen aus, als er über den kürzlichen Tod seines Vaters Ozzy Osbourne (†76) sprach. Kurz darauf geriet er mit einer anderen Camp-Bewohnerin, dem ehemaligen Model Kelly Brook (45), in einen Streit, der sie sichtlich mitnahm. Der Auslöser war wohl eine Meinungsverschiedenheit darüber, wie die Kartoffeln für das Abendessen zubereitet wurden.

Während Zuschauer den emotionalen Auftritt sofort bemerkten, äußerten sich auch Gäste der Aftershow "I’m A Celebrity… Unpacked" wie Alison Hammond und Leigh Francis besorgt darüber, ob Jack die Teilnahme an der Show zu früh nach dem Verlust seines Vaters angetreten haben könnte. "Ich denke, er sollte sich erst einmal eine Pause gönnen", sagte Alison. Leigh stimmte ihr zu: "Da ist so viel Traurigkeit in seinem Gesicht. Es scheint, als wären seine Emotionen noch zu frisch." Laut einem Bericht von The Sun sollen auch die Show-Produzenten von ITV sein Wohlergehen genau im Auge behalten. Ein Insider erklärte, dass sich die Verantwortlichen bemühen, sicherzustellen, dass im Camp alles unter Kontrolle bleibt.

Der Tod seines Vaters Ozzy im vergangenen Juli war für Jack ein schwerer Schlag, auch wenn die Familie wusste, dass der Gesundheitszustand des legendären Black-Sabbath-Musikers fragil war. Der 76-Jährige starb an einem Herzinfarkt, nur zwei Wochen nach seiner letzten großen Performance. In seinem Gespräch mit der Camp-Kollegin Lisa Riley nannte Jack den plötzlichen Verlust einen "Schock" und brachte zugleich Bewunderung für sein "ultimatives Abschlussstatement" zum Ausdruck. Die Teilnahme an der Dschungelshow scheint für ihn einerseits Ablenkung zu sein, andererseits zeigt sie, wie tief der Verlust noch nachwirkt.

Getty Images Jack Osbourne, 2019

Getty Images Ozzy und Jack Osbourne beim Tribeca Film Festival 2011 in New York City

Getty Images Jack Osbourne 2019