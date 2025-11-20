Reunion bei "Germany Shore": So steht Paulina zu Walentina

In der aktuellen Folge von Germany Shore zieht Walentina Doronina (25) in die Villa ein. Shore-Mitglied Paulina Ljubas (28) scheint zunächst nicht erfreut, am nächsten Tag verliert sie aber doch ein paar positive Worte über ihre ewige Kontrahentin. Fans sind verwirrt: Wie ist das Verhältnis zwischen den beiden denn nun? In ihrer Instagram-Story klärt Paulina auf. "Ich habe keinen Hass auf Walentina und weder Lust noch Nerven, mich weiterhin wegen nichts zu streiten", macht sie deutlich.

Es scheint, als sei das Kriegsbeil begraben. Paulina resümiert: "Wir haben uns mal gut verstanden, dann nicht mehr. Wir haben beide oft genug extrem schlimme Dinge zum anderen gesagt... So ist der Lauf des Lebens. Das, was ich da gesagt habe, meinte ich auch so." In der Show fragt Shore-Neuling Juliano Fernandez nach Paulinas Einschätzung zu Walentinas Charakter – ist sie wirklich so angriffslustig und impulsiv, wie sie im TV oft rüberkommt? Die Sommerhaus-Bekanntheit betont daraufhin, Walentina habe neben ihren hitzköpfigen Tendenzen auch eine gute Seite, die sie besonders privat zeige.

Vor Kurzem hörte sich das alles noch ganz anders an – bei der dritten Ausgabe vom Fame Fighting im Oktober plauderten Paulina und ihr Freund Tommy Pedroni im Interview mit Promiflash über ihr anstehendes Wiedersehen mit Walentina. Damals beschrieb Paulina die Blondine mit den Worten: "Das ist wie dieses eine unangenehme Familienmitglied auf der alljährlichen Weihnachtsfeier." Tommy verglich sie daraufhin scherzhaft mit einem kleinen Steinchen im Schuh, das einen bei jedem Schritt pikst.

Collage: Instagram / paulina_ljubas, Instagram / walentinadoroninaofficial Paulina Ljubas und Walentina Doronina

Paramount+ Paulina Ljubas, "Germany Shore"-Star

Paramount+ Pressebereich Walentina Doronina bei "Germany Shore" 2025

