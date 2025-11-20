"Ehkurz"-Meme: Evelyn Burdecki startet die Suche nach Jonas

Evelyn Burdecki (37) sorgt mit ihrer charmanten Art erneut für Aufsehen: In der Sendung Verstehen Sie Spaß? entstand ein virales Missverständnis, als sie einen Jungen namens Jonas fragte, ob er einen Spitznamen habe. Jonas sagte daraufhin, sein Name sei "eh kurz", was Evelyn als den ungewöhnlichen Vornamen "Ehkurz" verstand. Dieses Missverständnis wurde schnell zum Internet-Hit. Nun hat sich Evelyn in der Talkshow "deep und deutlich" an die Kamera gewandt, um nach Jonas zu suchen. "Ich suche Jonas überall. Jonas, bitte melde dich. Mein Instagram heißt: evelyn_burdecki. Bitte schreibe mir. Ich würde dich so gerne noch mal wiedertreffen und fragen, was aus dir geworden ist", rief sie offenherzig in die Runde.

Auf Social Media wird Evelyns Aufruf und insbesondere ihre Fähigkeit, über sich selbst zu lachen, von den Fans gefeiert. Kommentare wie "Sie ist so eine heftig sympathische Frau, ich würde sie so gerne öfter im TV sehen" oder "'Ehkurz' ist mein absolutes Lieblingsmeme" zeigen, wie positiv die Community auf die Aktion reagiert. Die humorvolle Art, mit der Evelyn über das Missverständnis spricht, hat das Internet im Sturm erobert und verstärkt die Beliebtheit der Reality-Darstellerin noch weiter. Viele sind gespannt, ob sich der gesuchte Jonas tatsächlich meldet.

Können sich die Fans auf weitere Formate mit Evelyn in Zukunft freuen? Fan ist sie auf jeden Fall immer noch. Vor rund drei Wochen hatte die Blondine öffentlich über ihre Liebe zu Reality-TV gesprochen und sich klar hinter das Genre gestellt. "Es bringt ein Lächeln in unsere Gesichter", erklärte sie bei der Verleihung des "Blauen Panthers". Besonders wenn es draußen kälter wird, sehe sie die zahlreichen Sendungen als perfekte Unterhaltung für einen gemütlichen Abend auf der Couch. Mit einem Augenzwinkern empfahl die Reality-Darstellerin außerdem ihre eigene Doku-Serie "Being Burdecki" als Tipp fürs gemeinsame Fernsehen zu zweit.

Anzeige Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki hat eine Outfit-Panne beim Filmpreis 2025

Anzeige Anzeige

Imago Evelyn Burdecki, Deutscher Filmpreis 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024