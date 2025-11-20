Nach einem Jahr: Brenda Edwards macht Beziehung öffentlich

Brenda Edwards (56) macht ihre Liebe öffentlich: Die Sängerin und "Loose Women"-Moderatorin gab auf Instagram bekannt, dass sie ihren ersten Jahrestag mit einem bislang geheim gehaltenen Partner feiert. Dazu postete Brenda ein Bild, auf dem sie Händchen hält – das Gesicht des geheimnisvollen Mannes bleibt verborgen. "Ein Jahr voller Lachen, Liebe und Balance – ich kann es kaum erwarten, weitere Kapitel mit dir zu schreiben", schreibt sie unter das Foto und schildert, wie dieser Mann mit Humor, Ruhe und Zuneigung ihr Leben heller gemacht habe.

Kolleginnen und Freunde reagierten prompt auf diese öffentliche Liebeserklärung. Denise Welch kommentierte augenzwinkernd: "Soft launch!", Ruth Langsford gratulierte: "Happy Anniversary", Christine Lampard schickte rote Herzen. Jessie J (37) meldete sich mit: "Ich liiiiiiiiebe das." Auch Fleur East fand liebe Worte: "Wunderschöne Worte! Alles Gute zum Jahrestag." Schon Anfang des Jahres hatte Brenda in der Sendung angedeutet, sie sei mit "jemandem" im Urlaub gewesen, ließ damals aber offen, wer ihr Begleiter ist.

Brenda, die nicht nur für ihre Rolle bei "Loose Women" bekannt ist, sondern auch für ihren Auftritt bei The X Factor im Jahr 2005, hat in jüngster Vergangenheit schwere Zeiten erlebt. 2022 verlor sie ihren Sohn Jamal im Alter von nur 31 Jahren. Trotz des Verlusts und der Herausforderungen des Lebens hat die Sängerin nie ihre lebensfrohe Art verloren. Freunde und Fans bewundern sie für ihren Optimismus und freuen sich jetzt umso mehr für ihr privates Glück. Die liebevollen Reaktionen ihrer Kollegen zeigen, wie sehr Brenda geschätzt wird und wie sehr ihr neues Glück auch ihre Mitmenschen berührt.

Getty Images Brenda Edwards bei der GRM Gala 2024 in London

Instagram / brendaedwardsglobal Brenda Edwards macht ihre Beziehung öffentlich und postet ein Foto, auf dem sie die Hand eines unbekannten Mannes hält

Getty Images Brenda Edwards besuchte "Magic At The Musicals" in London