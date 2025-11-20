Fans munkeln: Er könnte der "The Masked Singer"-Dude sein

Bei The Masked Singer ist das Rätselraten in vollem Gange – und besonders der Dude sorgt für Diskussionen. Die Wanze, die in lässigem Outfit und mit cooler Ausstrahlung auftritt, scheint nicht so anonym zu bleiben, wie sie möchte. Fans vermuten mit überwältigender Mehrheit, dass sich Evil Jared Hasselhoff (54), ehemaliger Bassist der Skandalband Bloodhound Gang, hinter der Maske verbirgt. Laut einer aktuellen Abstimmung in der Joyn-App glauben 55 Prozent der Zuschauer, dass der Musiker derjenige ist, der als Dude für Stimmung sorgt.

Die Diskussionen kommen nicht von ungefähr: Der Hinweis auf die englische Sprache sowie referenzierte Elemente, die den Atlantik betreffen, führen viele Fans direkt nach Amerika – Evil Jareds Heimat. Bekannt für sein exzentrisches Auftreten und wilde Bühnenshows könnte der Bassist mit seiner lockeren Art perfekt zum Charakter des Dudes passen. Auf der Liste der Vermutungen stehen ansonsten noch Entertainer Knossi (39) sowie der Comedian Teddy Teclebrhan. Doch ihre Stimmenanteile liegen weit abgeschlagen bei 23 Prozent und 5 Prozent. Damit scheint der Platz des Dudes in der Wahrnehmung der Zuschauer klar vergeben zu sein.

Auch beim Gorilla-Kostüm sind die Fans fest davon überzeugt, den Promi hinter der Maske zu kennen. Nach einem spektakulären Auftritt mit "Rock DJ" von Robbie Williams (51) überschlugen sich die Kommentare auf Instagram. "Hundert Prozent Wayne Carpendale", schrieb ein begeisterter Zuschauer. Hinweise wie ein Kochlöffel, das Sternzeichen Zwilling und der Hinweis auf eine Ehe passten für viele eindeutig auf den Schauspieler. Trotzdem sorgten Urlaubsfotos aus dem Oman, die Wayne und seine Frau auf Social Media teilten, für Verwirrung. Doch viele Fans waren sich sicher, dass es sich dabei nur um eine klassische Täuschung handelte, wie sie schon andere Prominente bei "The Masked Singer" genutzt haben.

Joyn / Willi Weber Der Dude bei "The Masked Singer"

Getty Images Evil Jared Hasselhoff in Brisbane, Australien

Joyn / Willi Weber Der Gorilla bei "The Masked Singer" 2025