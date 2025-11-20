Gefühle für Justin kamen für Katy Perry "unerwartet"

Katy Perry (41) hat ihre Fans mit einer unerwarteten Neuigkeit überrascht: Die Sängerin ist mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau (53) liiert. Katy bestätigte ihren Beziehungsstatus Anfang des Monats während eines Konzerts. Diese Bekanntgabe folgte nur kurz nach der Trennung der Sängerin von ihrem langjährigen Partner Orlando Bloom (48), mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat. Insidern zufolge soll die Sängerin selbst überrascht darüber gewesen sein, wie schnell sie wieder Gefühle entwickeln konnte. "Justin gibt sich wirklich Mühe, sie zu sehen, und sie hat viel Spaß mit ihm. Es ist genau das, was sie gerade braucht", verriet eine Quelle dem Magazin People.

Die Romanze zog bereits im Sommer Aufmerksamkeit auf sich, als erste Gerüchte laut wurden. Justin scheint seither sichtbar gelöst zu sein: "Er ist jetzt viel glücklicher. Der Stress hat stark nachgelassen. Und er ist fasziniert von Katy. Sie lachen viel zusammen und reden über alles Mögliche", so ein Insider. Katy, die gerade auf ihrer "Lifetimes"-Tour unterwegs ist, versucht die Beziehung laut Berichten von Us Weekly im Moment noch weitgehend privat zu halten. Dennoch plant Justin angeblich, sie bald bei einer Tourpause in Brasilien zu treffen, was zeigt, wie engagiert er ist.

Beide blicken auf gescheiterte langjährige Beziehungen zurück. Justin hatte 2023 nach 18 Jahren Ehe seine Trennung von Sophie Grégoire Trudeau (50) bekanntgegeben. Die beiden haben drei Kinder. Katys Beziehung mit Orlando Bloom hielt fast zehn Jahre, bis sie sich im Juli 2025 trennten. Aus ihrem Umfeld ist zu hören, dass die Sängerin und der Schauspieler beim Alltag als Eltern auf stabile Abläufe setzen und Absprachen bevorzugen, die ihrer Tochter Daisy Dove Routine geben. Auch Justin pflegt den engen Kontakt zu seinen Kindern und verbringt freie Zeit gern im Familienkreis.

Imago, Getty Images Justin Trudeau und Katy Perry

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024

Getty Images Der kanadische Premierminister Justin Trudeau mit seiner Frau Sophie