Gesichtsrestaurierung: Emma Fernlund trotzt Kritik nach OP

Emma Fernlund (24) sorgt mit ihrer jüngsten Beauty-OP für hitzige Diskussionen im Netz. Nachdem sich die Reality-TV-Persönlichkeit einer Gesichtsoperation unterzogen hatte, hagelt es auf Social Media kritische Kommentare. Die Influencerin äußerte sich in ihrer Instagram-Story zu der Thematik und machte ihren Standpunkt deutlich: "Das Krasse an Beauty-Eingriffen ist nicht mal der Eingriff selbst, sondern wie viele Menschen plötzlich glauben, deine Entscheidungen kommentieren zu müssen." Auf die Anfeindungen reagierte Emma besonnen und betonte, dass Stärke darin liege, sich nicht verunsichern zu lassen. Laut ihr sei der Druck, sich rechtfertigen zu müssen, weitaus härter als der Eingriff selbst.

Die Eingriffe, denen sich Emma unterzogen hat, umfassen mehrere Bereiche ihres Gesichts, darunter Nase, Kinn und Augen. Genauere Details zu den vorgenommenen Veränderungen sind bekannt, doch aktuell hält Emma ihre Follower noch auf Abstand, was Bilder ihres neuen Looks angeht. Sie berichtete, dass ihre Heilung einige Zeit in Anspruch nehmen wird und sie sich derzeit von den Strapazen der Operation erholt. Für viele Fans und Follower bleibt jedoch die darauffolgende Diskussion über Körperbilder und Schönheitsideale im Mittelpunkt: Während einige ihre Entscheidung feiern, gibt es auch lautstarke Kritiker, die solche Eingriffe für unnötig oder sogar bedenklich halten.

Vor wenigen Tagen hatte Emma auf Social Media ein ehrliches Update zu ihrer Beauty-OP geteilt. Die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin verriet dabei offen: "Ich hab Fox Eyes, Nase und Doppelkinn machen lassen." Ihr frisch operiertes Gesicht wollte sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht zeigen, da es noch angeschwollen und verbunden war. Sie erklärte ihren Followern klipp und klar: "Ich brauche dazu keine 'Warum hast du das gemacht?'-Kommentare. Bitte keine Diskussionen, Bewertungen oder Meinungen dazu. Ich teile mein Update, nicht um Erlaubnis zu fragen, sondern um transparent zu sein." Besonders wichtig war der Kandidatin aus Der Promihof: "Mein Körper, meine Entscheidung, mein Leben. Danke für die Liebe – der Rest darf gern weiter swipen."

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Influencerin

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Star

Imago Emma Fernlund bei der Premiere von "The Power" in Berlin