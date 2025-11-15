Nase, Kinn & Augen: Darum ließ sich Emma Fernlund operieren

Emma Fernlund (24) hat sich einer umfassenden Schönheitsoperation im Gesicht unterzogen und spricht nun offen über die Gründe, die sie zu diesem Schritt bewogen haben. Die Der Promihof-Bekanntheit gab Einblicke in die Details der Eingriffe, die sie aus ästhetischen Beweggründen vornehmen ließ. "Ich habe mir das Fettpölsterchen, was ich hier unten hatte, absaugen lassen. Einfach für ein schöneres Seitenprofil, damit ich kein Doppelkinn habe", erklärte Emma auf Instagram, die mit dieser Veränderung schlicht ihre Konturen besser zur Geltung bringen wollte. Doch das war nicht alles: Auch ihre Nase ließ sie anpassen und entschied sich außerdem für eine sogenannte Foxeye-Surgery.

"Die Nase haben wir leicht korrigiert. Wir haben etwas weggenommen, sie auch etwas schmaler gemacht und die Nasenspitze etwas angehoben", teilte Emma mit und betonte, dass die Ergebnisse möglichst natürlich gehalten wurden. Neben dieser Veränderung entschied sie sich für die Augenpartie, um einen wacheren Blick zu erhalten. "Mit einem kleinen Schnitt wird es angehoben und dann bekommt man einen offeneren, schöneren Blick. Ich fand, ich sehe immer sehr traurig und müde aus, weil das Auge immer runterhing", erklärte die Influencerin weiter. Die Kombination der Eingriffe war ihr besonders wichtig, um ihre Gesichtszüge dezent zu verbessern, ohne dabei ihre Individualität zu verlieren.

Neben den positiven Veränderungen brachte der Eingriff für Emma auch emotionale Herausforderungen mit sich. In einem emotionalen Moment auf TikTok gestand die Influencerin: "Meine Mutter hat geweint, weil ich mich operieren lassen habe. Ich habe meiner Mutter nichts erzählt. Ich habe niemandem aus meiner Familie erzählt, dass ich mich operieren lassen werde, weil ich wusste, dass sie mich abhalten wollen." Unter Tränen erklärte sie weiter: "Es bricht mir das Herz, dass ich meiner Mutter das Herz breche, dass ihre Tochter so eine Entscheidung für sich trifft und sie daran nicht teilhaben lässt und das alleine macht und ihr nicht Bescheid gibt. Das tut mir einfach nur leid." Trotz der schwierigen Situation habe sie sich diesen lang gehegten Wunsch nicht ausreden lassen wollen. Im Rückblick räumt sie jedoch ein, dass sie ihre Familie besser hätte einweihen sollen.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, TV-Bekanntheit

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund wenige Tage nach ihrer Gesichts-OP, November 2025

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Influencerin

