Sommerhaus-Zoff mit Emut: Theresia Fischer schämt sich dafür

In Das große Promi-Büßen musste Theresia Fischer (33) diesmal zur Runde der Schande antreten. Dort wurde sie auf ihr Verhalten gegenüber ihren früheren Das Sommerhaus der Stars-Mitstreitern Emma Fernlund (24) und Umut Tekin (28) angesprochen. In der Reality-TV-Show hatte Theresia damals mit abwertenden Aussagen wie "Man kann die Menschen aus der Gosse ziehen, aber den Menschen nicht aus der Gosse" für Entsetzen gesorgt. Zudem nannte sie Umut einen "Affen" und untermalte ihre Worte mit derber Gestik. Das Erlebnis war damals nicht nur für die Betroffenen äußerst belastend, sondern hinterließ auch bei den Zuschauern einen bitteren Beigeschmack.

Moderatorin Olivia Jones (55) ging mit Theresia hart ins Gericht. Sie zeigte der Reality-Bekanntheit diverse Clips aus ihrer Zeit im Sommerhaus, um ihr Verhalten zu reflektieren. Laut der Dragqueen stecke sie andere aufgrund deren Bildungsstands in eine Schublade und das ist falsch: "Bildung und Herkunft entscheiden nicht über den Wert eines Menschen, weder über deinen, noch über den der anderen. Darüber solltest du beim Nachsitzen nochmal nachdenken." Theresia gab zu, dass ihr Auftreten und ihre Wortwahl ihr heute extrem unangenehm seien – sie "schäme" sich dafür. "Ich danke dir, dass du mir die Augen geöffnet hast. Ich verstehe das zu 100 Prozent", schluchzte sie einsichtig.

Emma ist ebenfalls in der aktuellen Staffel von "Das große Promi-Büßen" mit von der Partie. Für sie sei die Runde der Schande ihrer Mitstreiterin "sehr triggernd" gewesen. Im Einzelinterview hielt Emma fest: "Theresia hatte Bildung als Waffe benutzt. Das ist einfach uncool. Ich hoffe, dass Theresia verstanden hat, was das bedeutet und so nicht mehr mit Menschen umgeht." Trotz ihrer schweren Vergangenheit miteinander entschuldigte sich Theresia schließlich bei Emma – diese nahm ihre Worte an. Ihr Mitcamper Serkan Yavuz (32) zeigte sich hingegen hoffnungsvoll, dass die 33-Jährige sich bessern könne: "Ich denke, dass sie in naher Zukunft sehr bedacht sein wird in dem, was sie sagt und differenziert sein wird, mit wem sie spricht und wie sie es rüberbringt. Da schätze ich sie sehr klug ein, dass sie das jetzt für sich wahrgenommen hat."

Anzeige Anzeige

ProSieben, Joyn Theresia Fischer in "Das große Promi-Büßen"

Anzeige Anzeige

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin im "Sommerhaus der Stars" 2024

Anzeige Anzeige

ProSieben, Joyn Theresia Fischer und Olivia Jones in "Das große Promi-Büßen"