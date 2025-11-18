Follower sind von Emma Fernlunds neuem Gesicht geschockt

Emma Fernlund (24), bekannt aus Reality-TV, hat ihre Fans mit einer drastischen Veränderung überrascht. Die 24-Jährige präsentierte sich kürzlich ohne Nasengips nach einer umfangreichen Gesichtsoperation auf Instagram. Während sich Emma über ihren neuen Look sichtlich freut, sind die Reaktionen ihrer Follower alles andere als einheitlich. Viele zeigen sich geschockt: "Du warst vorher so hübsch! Warum macht man so was?", liest man etwa in den Kommentaren. Andere äußern, sie sei kaum wiederzuerkennen und vergleichen sie mit Kim Virginia Hartung (30), einer weiteren bekannten Internetpersönlichkeit. Einige jedoch feiern die Veränderung und loben unter anderem ihre nun offener wirkenden Augen.

Tatsächlich polarisiert Emmas neue Optik, und zahlreiche Social-Media-Nutzer haben ihre Meinung lautstark kundgetan. Besonders die Ähnlichkeit mit Kim Virginia scheint ein wiederkehrendes Thema zu sein: "Wenn man mit einem Foto von Kim Virginia zum Schönheitschirurgen geht", lautet ein Kommentar, der mehrfach aufgegriffen wurde. Doch es gibt auch zahlreiche unterstützende Worte. Viele Fans freuen sich mit Emma, dass sie sich wohler fühlt, und möchten sie ermutigen: "Es sieht echt gut aus. So schön, dass du glücklich bist, das ist alles, was zählt!", kommentierte ein Follower. Die Diskussion zeigt, wie polarisierend Schönheitsoperationen auf Social Media wahrgenommen werden.

Emma selbst hatte sich vor der Operation große Gedanken gemacht, wie sie in einem früheren Video verriet. Sie hatte Ängste, dass das Ergebnis unnatürlich wirken könnte. Doch die Reality-Darstellerin zeigte sich nach ihrem Eingriff erleichtert und überglücklich. Von Kritik und Vergleichen scheint sie sich nicht beirren zu lassen. Sie ist dafür bekannt, sich selbst treu zu bleiben und steht offen zu den Veränderungen, die sie für sich und ihr Wohlbefinden als notwendig erachtet. Die Mischung aus positiven und negativen Reaktionen ihrer Follower zeigt, wie sehr sie in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit erregt – und es bleibt abzuwarten, wie sie künftig mit diesem Thema umgehen wird.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Influencerin

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund wenige Tage nach ihrer Gesichts-OP, November 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, November 2025