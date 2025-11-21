Die Militante Veganerin hatte Sex im "Forsthaus Rampensau"

In der aktuellen Staffel des österreichischen Formats Forsthaus Rampensau geht es ordentlich zur Sache: Raffaela Raab, im Netz als "Militante Veganerin" bekannt, ist gemeinsam mit ihrem Partner Tobias in die ATV-Realityshow eingezogen – und heizt ihren Mitbewohnern nicht nur mit klaren Ansagen in Sachen Ernährung ordentlich ein. Im Gespräch mit Heute.at verrät die 29-Jährige jetzt, dass sie mit ihrem Partner trotz der beengten Verhältnisse in der Berghütte ein kleines Schäferstündchen abhielt: "Wir hatten Sex im 'Forsthaus'. Ich bin gespannt, ob sie das ausstrahlen", gibt Raffaela offen zu – und bleibt mit ihrer Spannung auf die nächsten Folgen sicher nicht allein.

Dabei verfolgte die Aktivistin mit ihrer Teilnahme ursprünglich ein anderes Ziel. "Das Fundament von Veränderung ist Aufklärung – und je ignoranter manche Gesprächspartner sind, desto deutlicher versteht es der halbwegs vernünftige TV-Zuschauer", erklärt Raffaela. Dass sie sich mit ihrem Anliegen bei ihren karnivoren Mitstreitern nicht unbedingt beliebt machen würde, sei ihr jedoch klar gewesen: Konfrontationen beim gemeinsamen Grillen habe sie von vornherein einkalkuliert – das Ausmaß mancher Reaktionen habe sie dann aber doch überrascht: "Besonders Carmen, die gesagt hat, dass sie mich schlagen möchte, und auch Patrick, der mich angeschrien hat...", erinnert sich die gelernte Medizinerin an einzelne Auseinandersetzungen.

Privat vertraut die Sängerin auf Rückhalt aus der eigenen Beziehung. Über Tobias spricht sie im Interview ungewohnt zärtlich: "Er ist mein Anker im Alltag, mein Fluchtpunkt", sagt sie. Der Aktivist begleitet sie nicht nur in die Show, sondern auch bei Straßenaktionen. Immer wieder stellen sich die beiden öffentlich ihren Kritikern und beweisen dabei: Ihren Argumenten für eine vegane Ernährung können die wenigsten der verärgerten Passanten tatsächlich etwas entgegensetzen. In speziellen sozialen Netzwerken zeigt sich Raffaela unterdessen gern freizügig und verbindet erotische Inhalte auf kreative Weise mit ihrer Botschaft gegen Gewalt an Tieren. Einnahmen aus solchen Projekten fließen nach eigenen Angaben in Produktionen, in Technik und in die Unterstützung von Vorhaben, die ihren Aktivismus voranbringen. Damit verfolgt die Influencerin das Ziel, Aufmerksamkeit für ihr Herzensthema zu schaffen – auch wenn die gewählten Wege regelmäßig Debatten auslösen.

Imago Raffaela Raab, alias Die Militante Veganerin, demonstriert auf der Gamescom 2023

Instagram / derveganist Raffaela Raab und ihr Lebensgefährte Tobias, August 2025

Instagram / diewildeveganerin Raffaela Raab, Veganismus-Aktivistin

