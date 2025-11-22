Verkauf endet frostig: "Alle meine Frauen"-Stars haben Zoff

Zwischen den Protagonisten der Reality-TV-Show Alle meine Frauen sorgt ein Grundstücksverkauf erneut für Spannungen. Während der Show am Sonntag treffen Robyn Brown (47) und ihr Ehemann Kody Brown (56) in Arizona auf Janelle Brown (56) und Meri Brown (54), um den Verkauf ihres gemeinsamen Coyote-Pass-Grundstücks abzuwickeln. Das Treffen verlief frostig: Von Begrüßungen oder Verabschiedungen fehlte jede Spur, Robyn und Kody hielten sich bedeckt. Lediglich Janelle übernahm die Kommunikation mit dem Makler, wie ein exklusiver Clip von Us Weekly zeigt.

Die Meinungsverschiedenheiten um das 14 Hektar große Grundstück, das für rund 1,3 Millionen Euro verkauft wurde, lagen jahrelang in der Luft. Seit Janelle und Meri sich Ende 2022 und Anfang 2023 von Kody getrennt hatten, hatten Grundstücksaufteilungen und finanzielle Ansprüche für Spannungen gesorgt. Während Janelle erklärte, dass das Geld ein wichtiger Schritt für ihren Traum einer Blumenfarm in North Carolina sei, blieb der Ton unter den Beteiligten distanziert. Meri ließ später ihrer Enttäuschung freien Lauf: "Sie haben uns weder begrüßt noch verabschiedet." Die Gruppe erzielte letztlich einen Profit von etwa 586.560 Euro durch den Verkauf des Grundstücks.

Robyn, die offen zugab, Unehrlichkeit und gespielte Höflichkeit abzulehnen, hielt sich während des Treffens sichtlich zurück. "Ich stehe nicht auf Unehrlichkeit", erklärte sie gegenüber Us Weekly. Janelle und Meri hingegen zeigten sich nach dem Treffen irritiert von der angespannten Stimmung. Für Janelle schien die Situation keine Überraschung zu sein, schließlich wurden die Probleme um Coyote Pass bereits seit Jahren diskutiert. Während die Stimmung um das Grundstück düster blieb, erzählte Janelle dennoch optimistisch von ihren Plänen in North Carolina – ein hoffnungsvoller Neuanfang nach jahrelangen Konflikten.

Getty Images Robyn Brown, Meri Brown, Kody Brown, Christine Brown und Janelle Brown, 2012

Instagram, Instagram Robyn Alice Brown und Kody Brown

Instagram / janellebrown117 Janelle Brown, TV-Bekanntheit

