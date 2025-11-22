Prinzessin Kate spricht erstmals über ihren blonden Look

Im September dieses Jahres überraschte Prinzessin Kate (43) mit einem neuen Look: Anstatt im gewohnten Braun trägt sie das Haar nun deutlich heller. Ihre neue blonde Mähne sorgte für einen großen öffentlichen Diskurs. Nun äußerte sich die Ehefrau von Prinz William (43) erstmals selbst zu ihrer Haarfarbe. "Sie waren früher braun, aber in der Sonne sind sie heller geworden", entgegnet sie dem Kompliment der Schauspielerin Su Pollard laut Daily Mail.

Während viele durchaus positiv auf die helleren Nuancen in Kates Haar reagierten, musste die 43-Jährige auch eine Menge Kritik einstecken. Vor allem in den sozialen Netzwerken herrschte ein reger Austausch über ihre Frisur – und einige harsche Bemerkungen veranlassten schließlich Sam Knight, den ehemaligen Stylisten von Prinzessin Diana, sich dazu zu äußern. "Ich bin schockiert, entsetzt, bestürzt und angewidert von all den scheußlichen Kommentaren heute über die Prinzessin von Wales!", wetterte er auf Instagram. Vor allem in Hinsicht auf ihren Kampf gegen die Krebserkrankung zeigte er sich schockiert von den negativen Kommentaren, die vor allem von Frauen stammen sollten. "Das Haar einer Frau ist etwas sehr Persönliches für sie, es ist Rüstung, Schutz, Selbstvertrauen und so vieles mehr", forderte er mehr Empathie.

Während Kates Haar für eine Menge Aufruhr sorgte, lässt ihr Kommentar vermuten, dass die Prinzessin selbst der optischen Veränderung lange nicht so viel Bedeutung zuspricht, wie viele Außenstehende es tun. Die Mutter von drei Kindern fokussiert sich nach einer langen Auszeit, in der sie sich voll und ganz ihrer Genesung widmete, aktuell darauf, Schritt für Schritt in ihr altes öffentliches Leben zu kehren – und glänzte dabei in den vergangenen Wochen nicht nur bei ihrer ersten öffentlichen Rede nach der Pause, sondern strahlte auch erstmals wieder auf dem roten Teppich.

Getty Images Prinzessin Kate, September 2025

Getty Images Prinzessin Kate, Oktober 2025

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei der Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall in London am 19. November 2025