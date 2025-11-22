Henry Samuel teilt Lieblingskarrieremomente seiner Eltern

Henry Samuel (20), Sohn von Heidi Klum (52) und Seal (62), machte bei den GQ Men of the Year Awards in Los Angeles mit seinen Aussagen über seine berühmten Eltern auf sich aufmerksam. Im Gespräch mit dem Magazin People verriet der 20-Jährige, welche Karrieremomente seiner Eltern ihn am meisten beeindruckten. Besonders stolz sei er auf Heidi Klums Zeit als Victoria's Secret Angel in den 1990er-Jahren, insbesondere an der Seite von Adriana Lima (44). Bei seinem Vater ist es dessen Performance eines Tributs an Prince (†57), die Henry als unvergesslich beschreibt.

Bereits früh haben Heidi und Seal ihren Sohn dazu ermuntert, seinen eigenen Stil zu finden und Mode als Mittel der Selbstverwirklichung zu nutzen. "Sie sagten immer: 'Trag, was dich stark und wohlfühlen lässt'", so Henry. Seit kurzem tritt der Nachwuchsstar auch selbst ins Rampenlicht der Modewelt: Beim Lena Erziak Haute Couture Spring-Summer 2025 Laufsteg in Paris gab er sein Runway-Debüt. Im Juli unterschrieb er zudem einen Vertrag bei NEXT Management und erklomm weitere Stufen seiner Modelkarriere mit einem Cover-Shooting für das Magazin Hunger.

Heidis und Seals ältester Sohn ist aktuell für YSL tätig und verriet, dass es noch einige spannende Projekte mit dem Label geben wird. Seine Karriere scheint vielversprechend: "Ich habe Spaß daran, für ihre Beauty- und Duftlinien zu arbeiten", erzählte er. Neben seinem beruflichen Aufstieg pflegt Henry auch eine tiefe Verbindung zu seiner Familie. Heidi und Seal, die sich 2012 trennten, haben neben Henry noch drei weitere Kinder, darunter Leni Klum (21), die ebenfalls erfolgreich in der Modewelt aktiv ist.

IMAGO / Eventpress Henry Samuel bei einem Event im Juni 2025

Getty Images Heidi Klum und Henry Samuel bei den AMAs, Mai 2025

Getty Images Henry Samuel im Januar auf der Pariser Fashion Week 2025