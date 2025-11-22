Stray Kids brechen mit ihrem neuen Mini-Album Spotify-Rekord

Stray Kids geben ihren Fans keine Zeit, um Luft zu schnappen. Erst im August veröffentlichte die K-Pop-Boygroup ihr neues Album "KARMA" – jetzt erscheint wieder neue Musik und die acht Jungs liefern direkt ein zweites Comeback. "DO IT!" heißt die Platte und umfasst fünf Tracks. Die Begeisterung der treuen Fans schlägt sich auch direkt in den Zahlen nieder: Wie TMZ berichtet, konnte das Mini-Album einen Rekord auf der Streaming-Plattform Spotify knacken – und das noch vor dem Release. "DO IT!" ist das erste K-Pop-Album überhaupt, das die 1-Millionen-Marke bei den Pre-Saves erreichte. Diesen Meilenstein schafften zuvor nur Taylor Swift (35) mit "The Life of a Showgirl" und Tame Impala mit "Deadbeat".

Mit diesem Erfolg festigen Stray Kids ihre Position an der K-Pop-Spitze. Und eine Pause scheint für Bang Chan (28), Lee Know, Changbin, Hyunjin (25), Han, Felix, Seungmin und I.N nicht in Sicht zu sein. Tatsächlich scheint die Gruppe schon wieder an den nächsten Veröffentlichungen zu arbeiten. In einem Interview mit dem Sänger John Park für seinen YouTube-Kanal erzählte Leader Bang Chan, dass sie aktuell schon am nächsten Album arbeiten. Auf die Frage, ob er sich jemals erleichtert sei, sobald ein Album fertig produziert ist, meint der 28-Jährige: "Ich habe das Gefühl, ich habe nie die Gelegenheit, erleichtert zu sein, weil... Das Album ist draußen, aber... Wir arbeiten schon am nächsten Album!" Was die Fans da erwartet, verrät er aber noch nicht.

Stray Kids gründeten sich 2017 und debütierten 2018. Seitdem geht der Weg der Gruppe steil bergauf. Nur wenige Wochen bevor ihr neues Album "KARMA" auf den Markt kam, beendeten sie ihre "dominATE"-Welttournee. Ihre Songs sind stets energiegeladen und haben eine klare Botschaft: In der Regel geht es darum, man selbst zu sein und für seine Ziele und Träume zu kämpfen. Nach so vielen gemeinsamen Jahren ist der Zusammenhalt der Jungs groß. Im Januar erzählte Bang Chan Harper's Bazaar Korea, dass die Acht mittlerweile eher eine Familie seien: "Unsere Beziehung ist mehr Liebe als Freundschaft. Während Teamwork eine bewusste Anstrengung erfordert, fühlt sich unsere Beziehung eher wie ein natürlicher Instinkt an."

Imago Stray Kids beim in Mailand 2024

Imago Bang Chan bei der Fendi-Show der Milan Fashion Week 2025

Instagram / realstraykids Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin, I.N (Stray Kids), Sydeny, November 24