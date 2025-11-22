40 Jahre: Schwangere Carly Rae Jepsen feiert Geburtstag

Carly Rae Jepsen hat einen besonderen Grund zum Feiern: Am 21. November zelebrierte die Sängerin ihren 40. Geburtstag – und das auf ihre ganz eigene Art. Auf Instagram teilte sie in einer Fotoreihe ein paar Eindrücke des besonderen Tages. Dazu schrieb sie: "Vierzig und fabelhaftes Ausrufezeichen! Wenn ich meinen Job richtig mache, werden die Dinge von jetzt an nur noch seltsamer. Ich habe vor, all die wilden Outfits zu tragen, weiter Musik und Kunst zu erforschen und dieses neue Kapitel direkt zu akzeptieren. Auf mehr Abenteuer, mehr unglaubliche Freundschaften, Reisen mit einem Baby (Hilfe!) und einfach mehr Liebe rundum. Kann es kaum erwarten."

Die Bilder zeigen einen bunten Mix davon, wie Carly ihren Geburtstag verbracht hat. Von ihrem extravaganten Outfit – bestehend aus einer bunt gemusterten Hose und einem XXL-Fellhut, ganz viel Kuchen, einem gigantischen Blumenstrauß und viel Quality-Time mit ihrem Ehemann Cole M.G.N.. Für das Paar wird es Carlys letzter Geburtstag zu zweit gewesen sein: Erst Anfang dieses Monats überraschten sie ihre Fans mit der süßen Neuigkeit, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. "Oh hi Baby", kommentierte sie die Aufnahmen eines Babybauch-Shootings und informierte damit ihre Community auf Social Media.

Die vergangenen Monate dürften für Carly die ereignisreichste Zeit ihres bisherigen Privatlebens gewesen sein. Neben dem Feiern ihres Geburtstags und der Vorfreude auf ihr Baby stand im Oktober nicht nur das zehnjährige Jubiläum ihres Albums "Emotion" auf dem Programm – eine Platte, die ihr bei Fans und in der Musikwelt Kultstatus verschaffte – sondern auch ihre Hochzeit mit Cole! Der Musikproduzent und der "Call Me Maybe"-Star gaben sich in einer romantischen und stilvollen Zeremonie in New York City das Ja-Wort.

Instagram / carlyraejepsen Carly Rae Jepsen an ihrem 40. Geburtstag

Instagram / carlyraejepsen Cole M.G.N. und Carly Rae Jepsen im November 2025

ActionPress Carly Raye Jepsen auf dem "Glastonbury"-Festival