Fünfter Monat: Sofia Richie zeigt stolz wachsenden Babybauch

Sofia Richie Grainge (27) und ihr Ehemann Elliot (32) erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Auf Instagram feiert die Medienpersönlichkeit nun einen kleinen Meilenstein – sie hat die Hälfte ihrer Schwangerschaft erreicht. "Das ist Monat fünf", schreibt sie und teilt eine Reihe lässiger Schnappschüsse, auf denen sie ihren wachsenden Babybauch präsentiert. Die Fotos zeigen sie in ihrem riesigen Badezimmer auf einem beigefarbenen Sofa, gekleidet in einen braun-cremefarbenen Ringelpullover, den sie für den Blick auf die Kugel hochzieht, dazu schwarze Loungepants und eine dunkle Sonnenbrille.

Die 27-Jährige und Elliot sind bereits stolze Eltern der kleinen Eloise, die im Mai 2024 zur Welt kam. Das Paar feiert allerdings nicht nur sein Familienglück, sondern auch berufliche Erfolge – Sofia etwa mit der jüngsten Einführung ihrer eigenen Modelinie. Ihr Ehemann unterstützte sie in diesem Projekt mit liebevollen Worten in einem Social-Media-Beitrag, in dem er seine Bewunderung für ihre Hingabe ausdrückte. "Ich könnte nicht stolzer auf dich sein, Sof. Du inspirierst mich jeden Tag, und ich liebe dich", schwärmte der Unternehmer.

Sofia hatte ihre Schwangerschaft vor etwa fünf Wochen öffentlich gemacht. Dazu teilte das Model ein Spiegel-Selfie im Netz und schrieb: "Auf dem Weg, diese Babys zu launchen." Das sorgte bei einigen Fans für Verwirrung – sie spekulierten kurzzeitig, ob die Tochter von Musiker Lionel Richie (76) Zwillinge erwartet. Tatsächlich bezog sie sich jedoch auf den zeitgleichen Launch ihrer neuen Modelinie SRG. In einem Statement über Who What Wear beschrieb sie SRG als "intentionale, zeitlose und persönliche Garderobe mit Fokus auf Qualität und Langlebigkeit".

Instagram / sofiagrainge Sofia Richie Grainge, November 2025

Instagram / sofiagrainge Elliot Grainge und Sofia Richie Grainge mit ihrer Tochter

Instagram / sofiagrainge Sofia Richie Grainge, Oktober 2025