Nach "Love Island VIP": Sind Filip und Joena ein Paar?

Filip Pavlovic (31) und Joena Steilen, bekannt aus der Reality-TV-Show "Love Island VIP", haben ihre Fans nach dem Ende der Sendung lange im Unklaren gelassen, doch jetzt ist alles klar: Die beiden sind kein Paar mehr. Filip teilte diesen Beziehungsstatus ganz offen auf Instagram und erklärte, dass sie nach der Show für einige Wochen zusammengeblieben seien. Letztlich habe es jedoch nicht für eine langfristige Beziehung gereicht, und sie seien im Guten auseinandergegangen. Trotz des romantischen Endes pflegen die beiden immer noch Kontakt, wie sowohl Filip als auch Joena betonen.

In ihrem Statement verriet Joena, wie intensiv die Zeit nach der Show für beide war. Sie verbrachten fast jede freie Minute miteinander, doch der Alltag machte es ihnen schwer. Die Entfernung zwischen Hamburg und Köln sowie wiederkehrende Streitigkeiten belasteten die aufkeimende Beziehung zunehmend. Schließlich zog sie einen Schlussstrich, suchte aber das Gespräch, um die Dinge aufzuarbeiten. Joena gestand zudem, dass die Trennung sie sehr mitgenommen habe: "Ich hätte es nicht gedacht, aber ich bin sehr an dieser Trennung zerbrochen." Dennoch schätzt sie die gemeinsame Zeit und empfindet trotz allem Dankbarkeit für die Erfahrung.

Das Kapitel "Love Island VIP" sorgte nicht nur für romantische, sondern auch für leidenschaftliche Momente. Während der Show hatten Filip und Joena die Gelegenheit, eine Nacht in der Private Suite zu verbringen, wo der Funke zwischen ihnen offensichtlich übergesprungen war. Bereits damals zeigten sich beide voneinander angetan und genossen die exklusive Zeit zu zweit. Für ihre Fans bleibt das Paar ein Beispiel dafür, wie intensiv, aber auch flüchtig solche Reality-Romanzen sein können. Trotz des offenen Endes heben Filip und Joena jedoch hervor, dass sie keine Sekunde ihrer gemeinsamen Reise bereuen.

Anzeige Anzeige

RTL ZWEI Filip Pavlovic und Joena Steilen, "Love Island VIP" 2025.

Anzeige Anzeige

Imago Filip Pavlovic, 29. September 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Joena Steilen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025