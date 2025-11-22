Gemeinsames Baby schweißt Megan Fox und MGK wieder zusammen

Megan Fox (39) und Machine Gun Kelly (35) zeigen sich nach der Geburt ihrer Tochter Saga vereinter denn je. Seit der Ankunft ihres gemeinsamen Kindes im März setzen der Musiker und die Schauspielerin vor allem auf Familienharmonie. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly ausplauderte, habe ihre kleine Tochter die beiden näher zusammengebracht: "Ihr kleines Mädchen ist ihre oberste Priorität und sie hat Megan ein Gefühl von Frieden und Heilung gegeben." Derzeit verbringen die beiden abseits des Rampenlichts viel Zeit miteinander, um ihre Beziehung neu aufzubauen.

Aus dem Umfeld heißt es, die beiden arbeiteten Schritt für Schritt an einem harmonischen Alltag, ohne Hast und ohne öffentliche Inszenierung: "Sie wohnen wieder zusammen und Megan hat MGK ohne Altlasten wieder in ihr Leben gelassen. Sie liebt es zu sehen, wie Sagas Geschwister ihr beim Aufwachsen zuschauen, und es bringt neues Glück in die Familie." Dabei spielt auch der größere Patchwork-Kosmos eine Rolle: Megan liebt es, die Feiertage für alle Kinder zu planen – neben Saga gehören dazu Noah, Bodhi und Journey aus ihrer früheren Beziehung sowie MGKs Tochter Casie. Für die anstehenden Festtage wollen sie als Einheit auftreten, mit klarer Ansage: weniger Streit, mehr Stabilität.

Bereits vor zwei Monaten sprach der Musiker in der "Jennifer Hudson Show" ganz offen über das neue Familienglück. Den Namen ihrer Tochter erklärte er dabei so: "Saga bedeutet 'epische Geschichte' und um sie hierher auf die Erde zu bringen, war es wirklich eine epische Geschichte aus Liebe, Schmerz und viel Magie." Mit einem Lächeln betonte er außerdem, wie begeistert er von der Schauspielerin als Mutter sei: "Sie ist die beste Partnerin und die großartigste Person, mit der man ein Kind haben könnte. Sie ist eine phänomenale Mutter."

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, Juni 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, Mai 2022