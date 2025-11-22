Kaum zu erkennen: Gina-Lisa Lohfinks neuer Look für Shooting

Gina-Lisa Lohfink (39) begeistert ihre Community einmal mehr mit einer eindrucksvollen Veränderung. Das Model arbeitete für die Zeitschrift Title in Zusammenarbeit mit Fotograf Chris Haimerl an einer neuen Fotostrecke – in der sie optisch mal eine ganz andere Seite präsentiert. Das Ergebnis möchte sie ihren Followern auf Instagram selbstverständlich nicht vorenthalten: Auf den jüngst veröffentlichten Aufnahmen posiert die Reality-TV-Bekanntheit unter anderem in einem cremefarbenen, kuschelweichen, bodenlangen Kleidungsstück, das mit ausgefallenen Details fasziniert. Weißblondes Haar fällt im Wetlook und mit einem ausgefransten Pony gestylt in ihr Gesicht.

Doch Gina-Lisas Gesicht sollte keinesfalls verdeckt werden: Der Look der einstigen Germany's Next Topmodel-Kandidatin besticht ganz und gar mit dem Schein eines natürlichen Make-ups. Während die Augenbrauen den gleichen Farbton wie ihre Haare bekommen haben, sind die Lippen mit einem hellen Braun bedeckt worden. Mit geöffneten Lippen und einem starren Blick schaut sie lasziv in die Kamera. In weiteren Looks posiert Gina-Lisa unter anderem in einem bossy Nadelstreifen-Zweiteiler oder komplett in Weiß gehüllt, mit strenger Frisur, einer schmalen Brille und knallroten Lippen.

Die Fans der 39-Jährigen sind begeistert. In der Kommentarspalte unter den Beiträgen regnet es Zuspruch. "Das ist so krass", "Oh mein Gott, was?!" und "So so geil", lauten beispielsweise drei Kommentare. Während unter anderem Alicia Costa Pinheiro mehrere Flammen-Emojis hinzufügt, werden andere deutlicher und sprechen Gina-Lisa die Ähnlichkeit mit zwei Mode-Ikonen zu. "Ein Mix aus Donatella Versace und Pamela Anderson", schreibt eine Userin.

Imago Gina-Lisa Lohfink beim Box-Event The Ultimate HYPE in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen

Imago Gina-Lisa Lohfink auf der Venus 2025

Imago Gina-Lisa Lohfink bei der Benefizveranstaltung Night of Reality Stars in Berlin, Oktober 2025