"Wicked"-Regisseur schürt Hoffnung auf einen dritten Teil

Jon M. Chu (46), der Regisseur der Musical-Filmreihe Wicked, gibt Fans Hoffnung auf mehr: Bei der Premiere des zweiten Teils "Wicked: For Good" in São Paulo äußerte er sich zu einem möglichen dritten Teil. Auf die Frage, ob Fans mit einer weiteren Fortsetzung rechnen könnten, erklärte er: "Soweit ich weiß, war das immer als ein Zweiteiler geplant." Dennoch ließ er die Tür für weitere Projekte im Märchenland Oz offen: "Hört zu, man kann es nie wissen. Die Leute wollen das, aber sie müssen zuerst den zweiten Film sehen." Der Film, der ab dem 21. November 2025 in den Kinos erscheint, setzt die Geschichte von Elphaba und Glinda fort – gespielt von Cynthia Erivo (38) und Ariana Grande (32).

Ariana sprach ebenfalls über die Filmreihe und stellte klar, dass sie den zweiten Teil als Abschluss ihrer Reise mit der Figur Glinda sehe. In einem Gespräch mit E! News erwähnte sie aber auch, wie besonders diese Erfahrung für sie gewesen sei: "Es war eine unglaubliche Reise, mit Menschen, die wir lieben und kreativ sehr schätzen." Gleichzeitig betonte sie, dass die Zuschauer nun endlich die gesamte Geschichte der Charaktere zu sehen bekämen, auf die sie so lange hingearbeitet haben.

Auch andere Stars der Erfolgsreihe äußerten sich zu einem möglichen dritten Film. Während Michelle Yeoh (63), die Madame Morrible verkörpert, Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit mit Jon M. Chu bekundete, meinte Bowen Yang, der Pfannee spielt, dass die Geschichte mit dem zweiten Teil beendet sei. Er scherzte zudem über eine alternative Fortsetzung, die sich um die Nebenfiguren des Films drehen könnte. Ob es tatsächlich Pläne für einen dritten Teil oder ein Spin-off gibt, bleibt jedoch offen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo, Jon M. Chu und Ariana Grande in New York City

Anzeige Anzeige

IMAGO / Landmark Media Ariana Grande und Cynthia Erivo als Elphaba und Glinda in "Wicked"

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Cynthia Erivo, Ariana Grande und Michelle Yeoh, "Wicked"-Darsteller