"Gold Digger": Stichelt Ryan Lochte hier gegen Ex Kayla?

Ryan Lochte (41) hat offenbar erneut für Schlagzeilen gesorgt, indem er inmitten seines Scheidungsdramas mit Kayla Rae Reid (34) eine Instagram-Story teilte, die seine Beobachter erstaunt zurückließ. Der ehemalige Schwimmstar postete ein Bild, das ihn beim Hören von Kanye Wests (48) Song "Gold Digger" zeigt. Besonders auffällig: Der markante Lyrics-Ausschnitt "oh, she’s a gold digger" wurde deutlich hervorgehoben, während der Rest der Texte unscharf blieb. Kommentiert hat Ryan die Story mit "Es ist immer eine gute Zeit, um Klassiker zu hören". Bedenkt man die turbulente Situation um seine zerbrochene Ehe, sorgt der Post für viele Fragen.

Hintergrund des Ganzen ist die schmutzige Scheidung, die seit Juni öffentlich ist. Nach sieben gemeinsamen Ehejahren und drei Kindern hatte Kayla, die sich seitdem immer wieder über soziale Medien zu Wort gemeldet hat, die Scheidung eingereicht. In gleichem Zuge erheben die beiden schwere Vorwürfe gegeneinander. Bei Kayla gipfelten die Gerüchte in dem Vorwurf, Ryan habe Lachgas in Anwesenheit ihrer Kinder konsumiert, eine Behauptung, die der Olympionike deutlich zurückwies. Ryan räumte ein, im vergangenen Jahr nach einem Autounfall Suchtprobleme gehabt zu haben, betonte jedoch, dass er niemals unter Einfluss von Drogen vor seinen Kindern gestanden habe.

Kaylas Fokus liegt indes nicht nur auf dem Sorgerecht, sondern auch auf finanziellen Details, was ihrem Ex-Mann neuerliche Herausforderungen bereitet. Mit einer umfangreichen rechtlichen Offensive fordert sie Einblick in Ryans Bankdaten, Kreditkartenabrechnungen und Einnahmen. Unter anderem wurde die Firma hinter der prominenten Plattform Cameo vorgeladen, um Auskunft über Ryans Einkünfte aus personalisierten Videos zu geben. Während die gerichtlichen Streitigkeiten weiter andauern, scheinen beide Seiten entschlossen, ihre jeweiligen Positionen zu verteidigen, was die ohnehin angespannte Lage weiter anheizt.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ryan Lochte und Kayla Rae Reid

Anzeige Anzeige

Instagram / ryanlochte Ryan Lochte und seine Ex-Frau Kayla Rae Reid

Anzeige Anzeige

Instagram / ryanlochte Ryan Lochte, Schwimmer