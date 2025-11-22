Laut Ex-Frau: Das muss Olli Pocher für eine neue Liebe tun

Sandy Meyer-Wölden (42), die Ex-Frau von Oliver Pocher (47), hat in einem Interview mit RTL überraschend offene Worte über den Comedian gefunden. Nach der Trennung von Amira Aly (33) ist Oliver derzeit Single, und Sandy wünscht ihm zu Weihnachten vor allem eines: mehr Ruhe und Zeit, sich selbst zu finden. "Ich wünsche Olli, dass er bei sich selbst ankommt", sagte die Unternehmerin. Gleichzeitig bezeichnete sie ihn als Freund und äußerte den Wunsch, dass eine neue Lebenspartnerin irgendwann in sein Leben tritt – aber erst, wenn er bereit dazu ist.

Trotz der turbulenten Jahre ihrer Ehe, die von 2010 bis 2013 andauerte, verbindet die beiden inzwischen ein enger freundschaftlicher Kontakt. In ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers! frisch recycelt" sprechen sie regelmäßig über private und gesellschaftliche Themen. Sandy betonte, dass Oliver momentan viel beschäftigt ist, gerade nach der öffentlichen Trennung von Amira. Dennoch sehe sie ihn auf einem guten Weg: "Er macht sein Glück nicht mehr von einer Beziehung abhängig." Ihre Worte zeigen, dass sich zwischen den beiden ein faires und unterstützendes Verhältnis entwickelt hat.

Sandy selbst hat in ihrem Leben nach eigener Aussage lange nach innerem Frieden gesucht und ihn gefunden. Mit einem neuen Partner an ihrer Seite und ihrer starken Verbindung zu ihren fünf Kindern scheint sie diesen nun auch leben zu können. Erst vor Kurzem plauderte die Wahl-Kölnerin im Podcast darüber, dass sie sich ein Leben in der Schweiz vorstellen könnte, ein Indiz dafür, wie sehr bei ihr aktuell alle Zeichen auf Neuanfang stehen. Ihre freundschaftliche Beziehung zu Oliver zeigt sich auch in solchen Gesprächen, die stets von einer Prise Humor begleitet sind und beweisen, dass beide trotz ihrer Vergangenheit weiterhin gut miteinander auskommen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher in Baden-Baden, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Moderatorin