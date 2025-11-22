Zoë Vittoria: Die Tochter von Boris Becker und Lilian ist da

Boris Becker (58) und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) schweben im Babyglück! Einen Tag vor Boris' 58. Geburtstag kam ihre gemeinsame Tochter Zoë Vittoria zur Welt. Diese frohe Nachricht teilte der ehemalige Tennisstar auf seinem Instagram-Profil mit den Worten "Willkommen auf der Welt" und veröffentlichte dazu ein erstes Foto des Neugeborenen. Während es für Lilian das erste Kind ist, wird Boris damit bereits zum fünften Mal Vater.

Das Paar hatte seine Fans zuvor bereits während der Schwangerschaft auf dem Laufenden gehalten, ohne allzu viele Details preiszugeben. Für Lilian, die bislang zurückhaltend mit ihrem Privatleben umging, dürfte die Geburt der kleinen Zoë einen besonders emotionalen Moment darstellen. Auf dem Social-Media-Foto zeigten sich sowohl das Baby als auch die stolzen Eltern jedoch nicht direkt im Bild – ein Schutz der Privatsphäre dürfte dem Paar weiterhin wichtig sein.

Bereits vor der Geburt hatte die Influencerin verraten, dass ihre Tochter traditionell den Nachnamen ihres Vaters tragen werde. "Das Baby wird ein Becker-Baby sein", erklärte Lilian damals in einem Bild-Interview. Ihren eigenen Nachnamen habe die Ehefrau von Boris übrigens nicht abgelegt – auch wenn das in Italien eigentlich üblich wäre. "Mein Name hat eine Geschichte – wie seiner auch. Vielleicht kombinieren wir ihn eines Tages", meinte sie dazu weiter.

Imago Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro mit ihrer Tochter Zoë Vittoria, November 2025

Imago Schwangere Lilian de Carvalho Monteiro in Berlin, Juli 2025

