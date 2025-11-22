So viel Arbeit steckt in Streamerin Farbenfuchs' Cosplays

Cosplay ist eine große Leidenschaft für Streamerin Farbenfuchs. In den Kostümen, meist Figuren aus Videospielen, steckt viel Aufwand und Liebe zum Detail. Dass so etwas nicht in ein paar Stunden entsteht, ist wohl klar. Beim Deutschen Computerspielpreis erschien sie als Gemma aus dem Adventure-Game "Monster Hunter Wilds". Gegenüber Promiflash erzählt der Twitch-Star, dass sie dafür mehrere Tage und zahlreiche Serien-Folgen in die Kostüme investierte. "Die Perücke war eine Staffel von You, die Hose war zwei Staffeln 'Dexter' – manchmal rechne ich in Serien. Aber es ist ab und zu schon mehrere Wochen Aufwand, und da reden wir wirklich von morgens dafür aufstehen, bis man abends ins Bett fällt", erzählt sie lachend.

Zudem verrät Farbenfuchs Promiflash, dass ihr Lieblingskostüm das der Prinzessin Cirilla, kurz Ciri, aus The Witcher ist. Als Ciri zeigt sie sich tatsächlich sehr häufig. Vor allem bei Social Media teilt sie viele Bilder im Look des Charakters. Cosplay spielt eine große Rolle im Leben von Leslie, so Farbenfuchs' eigentlicher Name. Auf Twitch zeigt sie ihren Fans nicht nur Videospiele, sondern auch die Entstehung ihrer Kostüme. Neben Streaming und Cosplay ist sie auch Studentin der Psychologie im Master. Damit ist ihr Zeitplan mehr als gefüllt, denn sie pendelt zwischen Uni-Referaten, Klausuren und den Livestreams.

Farbenfuchs' Studium nimmt auch Raum auf ihren Social-Media-Kanälen ein. Sie nutzt ihr Wissen, um ihrer Community gewisse Aspekte der Psychologie und der Neurologie zu erklären. Auch zeigt die leidenschaftliche Gamerin, wie ihr das Studium im Alltag hilft. So erklärte sie ihren Fans bei Instagram, dass ihr das Studium vor allem helfe, sich selbst besser zu reflektieren und andere besser zu verstehen. Gegenüber Promiflash erzählt Farbenfuchs, dass sie nach dem Abschluss am liebsten ihre beiden Welten, Psychologie und Streaming, verbinden würde: "Mein Schwerpunkt im Studium ist ja auch Neuropsychologie, ich liebe alles, was mit Gehirnprozessen zu tun hat. Wenn man da in die Richtung noch was machen könnte, würde mich das sehr freuen."

Instagram / farbenfuchs_ Farbenfuchs, deutsche Twitch-Streamerin

Imago Streamerin Farbenfuchs beim Deutschen Computerspielpreis 2025

Instagram / farbenfuchs_ Farbenfuchs im Juni 2025

