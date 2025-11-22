Rosie Huntington-Whiteley begeistert mit heißen Pics aus Rio

Rosie Huntington-Whiteley (38) verzauberte ihre Fans am Freitag mit einer Reihe stilvoller Schnappschüsse aus Brasilien. Auf einem Spiegel-Selfie zeigte sich das Model oben ohne, wobei sie ihren Arm geschickt vor der Brust platzierte und ihren durchtrainierten Bauch präsentierte. Auch in einem Badeanzug mit raffinierten Cut-outs posierte Rosie gekonnt vor der beeindruckenden Kulisse Rio de Janeiros, inklusive der berühmten Christusstatue auf dem Berg. In einem weiteren Outfit, einem schwarzen Maxikleid mit hohem Beinausschnitt und raffinierten Cut-out-Details, strahlte sie pure Eleganz aus. "Rio, du hast mein Herz gestohlen!", schrieb sie begeistert zu den Bildern auf Instagram.

Während ihres aufregenden Aufenthalts in Brasilien fehlte jedoch ihr Verlobter Jason Statham (58) an Rosies Seite. Das Paar, das seit 2010 zusammen und seit 2016 verlobt ist, hat zwei gemeinsame Kinder. Neben Schnappschüssen aus Rio gab Rosie auch einen Vorgeschmack auf ihre neueste Kampagne für das Modeunternehmen Falconeri. Gemeinsam mit Fotograf Lachlan Bailey inszeniert, sorgt sie erneut für Furore in der Modewelt. Rosie und Jason gelten als eher zurückhaltendes Paar und teilen trotz ihrer langen Beziehung und gemeinsamer Projekte nur selten private Einblicke – weshalb das Fehlen des Actionstars wohl nicht besonders überrascht.

Schon im Sommer sorgte die Familie für Aufsehen – doch diesmal war es Jason, der alle Blicke auf sich zog. Während eines Luxusurlaubs in Positano wagte er einen legendären Kopfsprung von einer Jacht. Besonders Sohn Jack war beeindruckt, denn der Sprung erinnerte an Jasons Zeit als Kunstspringer bei den Commonwealth Games. Rosie hielt den stolzen Moment mit der Kamera fest und teilte die Bilder mit ihren Fans. Das Model zeigte sich sichtlich entspannt und genoss die Tage an der Amalfiküste gemeinsam mit den Kindern und Jason. "Das waren unvergessliche Familienmomente", schrieb die Influencerin damals im Netz.

IMAGO / ZUMA Press Rosie Huntington-Whiteley, Model

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley, November 2025

IMAGO / Avalon.red Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham, Januar 2024