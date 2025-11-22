Für Dreh: Tom Hardy spaziert in Unterhose durch London

Tom Hardy (48) sorgte am Montag für Aufsehen, als er während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "MobLand" in Ost-London nur in einer schwarzen Boxershorts unterwegs war, wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen. Der Filmstar kombinierte die locker sitzende Unterwäsche mit einem T-Shirt und flachen Slidern, während er über die Straßen der britischen Hauptstadt schlenderte. Begleitet wurde der Schauspieler dabei von einem Sicherheitsmitarbeiter in auffälliger Warnweste, der stets in seiner Nähe blieb.

In der Gangster-Serie, die von Guy Ritchie (57) inszeniert wird, spielt Tom die Rolle des Harry Da Souza, eines skrupellosen Fixers im Dienst des mächtigen Harrigan-Crime-Imperiums. Die erste Staffel der Show begeisterte im Frühjahr die Zuschauer auf Paramount Plus. Sie endete dramatisch: Nach einem blutigen Feldzug gegen den rivalisierenden Stevenson-Clan wurde Harry von seiner Ehefrau Jan niedergestochen, was Fans gespannt auf die Fortsetzung warten lässt. Helen Mirren (80) und Pierce Brosnan (72) verkörpern dabei die Anführer des Harrigan-Clans und geraten in der kommenden zweiten Staffel erneut in einen gefährlichen Machtkampf mit einem konkurrierenden Syndikat.

Neben seinem Auftritt in der zweiten Staffel von "MobLand" sorgte Tom zudem mit einigen Filmgerüchten für Aufsehen. Schon im vergangenen Jahr machten Spekulationen die Runde, ob Tom der nächste James Bond werden könnte. Der Schauspieler heizte die Gerüchte zusätzlich an, als er in "Venom: The Last Dance" einen eleganten Smoking trug, der viele Fans sofort an den legendären Geheimagenten erinnerte. Regisseurin Kelly Marcel sagte damals gegenüber dem Hollywood Reporter: "Es gab schon immer diese Gerüchte darüber, dass Tom James Bond spielen könnte, also wollte ich vielleicht zeigen, wie er als James Bond aussehen würde." Sie betonte außerdem: "Ich mochte auch die Idee, dass er die ganze Actionsequenz im dritten Akt in einem fantastischen Anzug macht und dabei unglaublich aussieht."

Getty Images Tom Hardy bei der Weltpremiere von "Havoc" im BFI Imax Waterloo in London

Getty Images Tom Hardy bei der Premiere von "MobLand" im SVA Theater in New York City

Getty Images Tom Hardy bei der Weltpremiere von "MobLand" im Odeon Luxe Leicester Square in London