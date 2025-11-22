Wird "Wicked 2" der größte Kinohit des Jahres 2025?

Der zweite Teil des Films Wicked ist offiziell in den Kinos gestartet und hat bereits zum Auftakt beeindruckende Zahlen vorzuweisen. Seit dem 19. November 2025 können sich deutsche Fans wieder in die magische Welt von Oz entführen lassen, und erste Prognosen aus den USA lassen auf einen rekordverdächtigen Erfolg hoffen. Branchenexperten gehen laut Filmstarts.de davon aus, dass der Fantasy-Blockbuster weltweit bereits am Eröffnungswochenende die 200-Millionen-Dollar-Marke knacken könnte. Allein die zurückhaltendsten Schätzungen rechnen in den USA mit Einnahmen von mindestens 120 Millionen Dollar, während optimistischere Analysen Summen von bis zu 210 Millionen Dollar voraussagen. Damit wäre der Film ein Kandidat für den größten Hollywood-Start 2025.

Bisher führen "Ein Minecraft Film" mit 162,8 Millionen Dollar und "Lilo & Stitch" mit 146 Millionen die US-Startliste an. Aber die Konkurrenz schläft nicht: Später im Jahr wollen "Zoomania 2" und der dritte Teil von Avatar ebenfalls mit gewaltigen Auftaktwochenenden punkten. Inhaltlich setzt der zweite Teil auf klare Fronten: Elphaba kämpft allein gegen die Unterdrückung der sprechenden Tiere in Oz sowie gegen den Zauberer und seine Helferin Madame Akaber, während Glinda von den Mächtigen für die Propaganda eingespannt wird.

Hinter den Kulissen treffen starke Bühnen- und Pop-Welten aufeinander. Cynthia Erivo (38) ist für ihre Musicalarbeit bekannt und bringt die großen Balladen mit intensiver Präsenz auf die Leinwand. Sängerin Ariana Grande (32) bringt eine treue Fangemeinde mit und verbindet ihre Pop-Erfahrung mit der Figur Glinda. Michelle Yeoh (63), die in den vergangenen Jahren viel Anerkennung für Filmrollen erhielt, setzt in Oz auf markante Autorität. Jeff Goldblum (73) ist seit Jahrzehnten Publikumsliebling, auch abseits der Kamera, und hat sich zusätzlich mit Jazz-Auftritten einen Namen gemacht. Während der Dreharbeiten teilten die Stars immer wieder kurze Einblicke hinter die Kulissen in sozialen Medien und zeigten die gute Zusammenarbeit im Team. Für Fans des Musicals und der Besetzung ist das Wiedersehen auf der großen Leinwand damit auch ein Wiedersehen mit vertrauten Gesichtern und ihren besonderen Dynamiken.

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande im November 2025

Getty Images Das Logo vom ersten "Wicked"-Teil

Getty Images Der Cast von "Wicked" bei der Premiere im November 2024