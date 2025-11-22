Nach "Prominent getrennt": Rebecca Ries bricht Schweigen

Rebecca Ries hat sich nach dem Ende der Dreharbeiten zu Prominent getrennt erstmals wieder bei ihren Fans gemeldet. Die Social-Media-Bekanntheit nahm mit ihrem Ex-Partner Göktug Göker an der TV-Show teil. In einer Instagram-Story spricht Rebecca nun über ihre Pause und die Erfahrungen nach dem Dreh: "Schönen guten Morgen. Es ist so cringe, jetzt in die Kamera zu sprechen, ich habe das jetzt irgendwie ein paar Wochen lang nicht mehr gemacht." Über den Verlauf der Show möchte sie aktuell noch nicht viel verlauten lassen, macht aber dennoch eine kryptische Andeutung: "Eigentlich habe ich so viel zu sagen, aber ich glaube, es ist einfach besser, nichts zu sagen."

Die Statements der Influencerin lassen jedoch Vermutungen aufkommen, dass sie alles andere als begeistert von den Ereignissen während des Drehs ist. Rebecca findet klare Worte über die Dynamiken in der Show und äußert sich enttäuscht über das Verhalten mancher Beteiligter: "Ich hoffe, dass viele, viele, viele sich schämen werden. Ja, das ist das Einzige, was ich dazu jetzt sagen werde. Es ist erbärmlich und traurig, wie Menschen für Geld sind, ja, sehr traurig." Wen genau sie mit dieser Aussage meint, lässt Rebecca aber offen.

Schon vor dem Start der Show hatte Rebecca in einer Instagram-Story ausgeplaudert, warum sie sich trotz aller Herausforderungen dazu entschlossen hatte, bei "Prominent getrennt" mitzumachen. Die Influencerin verriet ganz offen: "Ich möchte das Geld nach Hause holen für meinen Sohn. Damit er einfach stolz auf mich später sein kann. Damit er sieht, was ich für eine Powerfrau bin, dass ich sechs Monate nach der Geburt die krasseste und härteste Challenge meines Lebens mache."

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Realitystar

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, TV-Bekanntheit

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries mit ihrem Sohn, 2025