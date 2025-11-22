Knossi erhält süße Liebeserklärung von seiner Verlobten Lia

Auf Instagram sorgte Social-Media-Star Lia Mitrou jetzt für einen besonders romantischen Moment. In einer Fragerunde wollte ein Follower von ihr wissen, wie sehr sie sich auf ihre Hochzeit freue. Ihre Antwort ließ keinen Zweifel an ihrer Vorfreude: "Freue mich natürlich extrem auf die Hochzeit, aber es ist nicht nur der Tag der Hochzeit, sondern der Fakt, dass ich meinen Menschen fürs Leben gefunden habe, bei dem ich mich jeden Tag angekommen fühle." Doch damit nicht genug – Lia schwärmte weiter von ihrem Verlobten Knossi (39) und beschrieb ihn als jemanden, der sie stärkt und den gemeinsamen Alltag besonders macht.

Am Ende ihrer emotionalen Botschaft schrieb Lia: "Ahhhh, voll die Liebeserklärung hahaha @knossi." Knossi, der als Moderator und Reality-TV-Star bekannt ist, ließ dieses süße Statement natürlich nicht unbeachtet. Er teilte die Story seiner Verlobten direkt auf seinem eigenen Instagram-Kanal und antwortete mit drei großen Herz-Smileys – ein Emoji-Statement, das mehr als tausend Worte sagt. Ein Moment, der nicht nur ihre Fans verzückte, sondern auch zeigte, wie harmonisch und liebevoll das Paar miteinander umgeht.

Knossi und Lia begeistern ihre Fans schon länger mit ihrer positiven und humorvollen Art. Während Knossi durch seine energiegeladenen Moderationen und Auftritte in Reality-Formaten bekannt wurde, sorgt Lia regelmäßig mit ihren ehrlichen und bodenständigen Beiträgen auf Social Media für Aufsehen. Trotz ihrer Reichweite auf verschiedenen Plattformen geben sich die beiden privat eher zurückhaltend, was ihr Privatleben angeht. Umso schöner sind für ihre Follower solche Einblicke, die auch die Vorfreude auf die nächste Etappe in ihrer Beziehung spürbar machen.

Anzeige Anzeige

Instagram / liamitrou Lia Mitrou und Knossi im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Imago Knossi und Lia Mitrou bei der 77. Bambi-Verleihung in München, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / knossi Lia Mitrou und Knossi, Mai 2025