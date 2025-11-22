Frank Fussbroich will mit seiner Frau Elke wieder ins TV

Frank Fussbroich (57) und seine Frau Elke (58) haben beschlossen, ihre TV-Karriere wieder in Angriff zu nehmen. Nachdem das Paar bereits 2018 bei der Show Das Sommerhaus der Stars gemeinsam vor der Kamera stand, möchten sie nun erneut in einem Format für Paare teilnehmen. Im Interview mit Promiflash während des Bild-Renntages zeigte sich Frank voller Enthusiasmus: "Wir würden gerne bei #CoupleChallenge mitmachen. Oder wenn es noch ein anderes Pärchenformat geben würde, aber '#CoupleChallenge' wäre noch mal eine Herausforderung."

Frank unterstrich im Gespräch mit Promiflash, wie eingespielt er und Elke als Team sind. "Die anderen könnten sich ganz schön warm anziehen – wir sind ein gutes Team. Wir sind topfit. Wir sind auf einer Skala von eins bis zehn auf 12", meinte der Reality-TV-Star selbstbewusst. Das Paar betont regelmäßig, wie stark ihre Verbindung ist, was sie als ideale Kandidaten für Formate dieser Art auszeichnet. Sie warten nun mit Spannung darauf, ob sich eine Gelegenheit für ihre Rückkehr ins Fernsehen ergibt. Franks Worte lassen jedenfalls keinen Zweifel daran, wie sehr sie darauf brennen: "Wir sind heiß wie Frittenfett. Wir warten einfach auf die Anfrage."

Frank und Elke sind seit Jahren durch ihre Fernsehauftritte ein eingespieltes Team. Besonders durch die Sendung "Die Fussbroichs", in der Frank und seine Familie ab den 1990er Jahren Einblicke in ihr Leben gaben, erlangte die Familie Bekanntheit. Damals waren sie eine der ersten deutschen Reality-TV-Familien überhaupt und glänzten mit ihrer ehrlichen und authentischen Art. Später heiratete Frank seine Elke. Ihre Fans dürfen gespannt sein, ob sie bald wieder als Duo im TV zu sehen sind.

Adolph,Christopher / ActionPress Frank und Elke Fussbroich, 2019

Instagram / frank_fussbroich Elke und Frank Fussbroich, Januar 2024

Die Fussbroichs