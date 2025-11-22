"Wer wird Millionär?": Sonja Zietlow verlässt Studio abrupt

Überraschungsmoment im Promi-Special von Wer wird Millionär?: Sonja Zietlow (57) stand am Donnerstagabend plötzlich vom Platz auf und verließ mitten in der laufenden Show das Studio. Moderator Günther Jauch (69) hatte soeben die laufende Runde mit Katarina Witt unterbrochen, als er auf Sonja zuging und eine kurze Pause ankündigte. Vor Ort waren außerdem Johannes B Kerner (60) und Till Reiners, die wie Sonja für den RTL-Spendenmarathon antraten. Sichtlich verlegen erklärte die Dschungelcamp-Moderatorin ihren Abgang noch im Gehen: "Es geht aber wirklich nur um meine kranken Tiere, die zu Hause sind." Günther verabschiedete sie mit einer Umarmung, während das Publikum verwundert aussah und Sonja sich mit den Worten: "Danke, nochmal Glückwunsch, alles Gute und bis bald" verabschiedete.

Zuvor hatte Günther den Moment augenzwinkernd als Erinnerungsstück an große Fernsehzeiten inszeniert: "Die großen Hollywood-Stars müssen sich verabschieden, weil sie noch ein Flugzeug kriegen müssen." Die Show lief im Anschluss regulär weiter: Katarina erspielte sich 64.000 Euro, Johannes kam auf 125.000 Euro, Till holte 32.000 Euro. Sonja selbst verließ den Ratestuhl mit 64.000 Euro. Insgesamt summierte sich die Spendensumme des Abends auf 285.000 Euro für den RTL-Spendenmarathon. Im Vorfeld hatte der 69-Jährige gegenüber RTL große Stücke auf Sonja gehalten. "Also, wenn die irgendwas macht, dann macht die das richtig! Und deswegen ist die immer gefährlich", schwärmte er – und setzte sie quasi als Favoritin auf die mentale Startliste.

Passend zum Quizshow-Abend rückte auch die beeindruckende Karriere von Günther erneut in den Fokus. Der Moderator begeisterte seit mittlerweile 26 Jahren wöchentlich ein Millionenpublikum – und nimmt laut Berichten von Vermögen Magazin pro Folge eine Gage von stolzen 125.000 Euro mit nach Hause. So kam ein Vermögen zusammen, das zuletzt auf rund 55 Millionen Euro geschätzt wurde. Die Fernsehlegende betonte gegenüber Medien immer wieder, dass für ihn Spaß und Leidenschaft an der Arbeit im Vordergrund stehen.

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Witt, Till Reiners, Johannes B. Kerner und Sonja Zietlow bei "Wer wird Millionär"

RTL Günther Jauch, November 2025

RTL / Stefan Gregorowius Kandidat Marc Offenbacher und Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"