So extravagant feiert Hailey Bieber ihren 29. Geburtstag

Hailey Bieber (29) hat ihren 29. Geburtstag stilvoll eingeläutet: Zwei Tage vor ihrem eigentlichen Ehrentag am 22. November veranstaltete das Model ein edles Dinner, das ihre letzten Momente als 28-Jährige gebührend feiern sollte. Bei dem Event gab es Martinis und eine beeindruckende fünfstöckige rosafarbene Torte, die mit aufwendigen Schleifenarrangements dekoriert war. Hailey selbst präsentierte sich in einem schwarzen Leder-Top mit Fransen, passender schwarzer Hose und funkelnden Accessoires wie ihrem Verlobungsring und Diamantstecker-Ohrringen. In ihrer Instagram-Story zeigte sie nicht nur ihren Look, sondern auch persönliche Momente – wie den des Kerzen-Auspustens.

Anfang des Monats war Hailey auch als Gast bei Kendall Jenners (30) 30. Geburtstagsparty zu sehen. Das Supermodel feierte mit einer pompösen Party, an der neben Hailey auch ihr Ehemann Justin Bieber (31), Kim Kardashian (45), Kylie Jenner (28) und weitere Prominente teilnahmen. Justin veröffentlichte später eine Reihe verliebter Fotos von sich und Hailey – Momentaufnahmen, die den Glamour des Abends mit einer persönlichen Note aufluden. Nur wenige Tage danach, bei Kris Jenners (70) 70. Geburtstag, legte er dann noch einen drauf: Er überraschte die Gäste mit einer Gesangseinlage und widmete Kris das romantische Lied "Dedication".

Privat mögen Hailey und Justin große Gesten genauso wie kleine Rituale. Wenn sie nicht auf Reisen sind, genießen die beiden ruhige Abende zu Hause, oft mit schlichtem Essen und Filmabenden. Gleichzeitig pflegt Hailey enge Freundschaften zu Freundinnen, zu denen sie seit Jahren konstant Kontakt hält – gemeinsame Dinner, Geburtstagsreisen und spontane Ausflüge gehören dazu. Justin, der sich kürzlich bei einem Skateboard-Unfall verletzte, zeigt sich auf Events gern an ihrer Seite, mal als entspannter Begleiter, mal als Entertainer am Mikrofon. Zusammen wirken sie eingespielt: ein Duo, das private Anlässe regelmäßig in stilvolle Erinnerungen verwandelt.

Anzeige Anzeige

haileybieber Model Hailey Bieber im November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Hailey Bieber und Justin Bieber, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, August 2025