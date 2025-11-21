Norman Reedus verabschiedet sich von "The Walking Dead"

Norman Reedus (56) hat seinen Abschied von The Walking Dead besiegelt: Am Set des Spin-offs "The Walking Dead: Daryl Dixon" stand der Schauspieler an seinem letzten Drehtag für die finale vierte Staffel vor der Kamera. Auf X teilte Norman die Nachricht direkt mit den Fans und schrieb: "Heute ist der letzte Drehtag für Daryl Dixon. Es war mir so eine Freude, diesen Typen so lange für euch zu spielen. Ich fühle mich gesegnet. Wahrlich. Vielen Dank euch allen von Herzen." Nach 15 Jahren mit der Kultfigur fällt der Vorhang – und die Fangemeinde blickt gespannt auf den großen Abschied, der acht Episoden umfassen wird.

Im Gespräch mit Hollywood Reporter gewährte Norman zudem einen Blick in seine Gefühlswelt während der Dreharbeiten. "Wisst ihr, es ist anders. Diese Serie war immer mit meinem Leben verbunden", verriet er und beschrieb den inneren Prozess am Set. "Ich gehe in mich", erklärte der Star über Daryls letzte Reise, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Figur zusammenführen soll. Zudem kündigte er an, Daryls Geschichte werde "auf perfekte Weise" enden.

Bereits vor fünf Monaten hatte Norman offenbart, wie sehr er den Charakter Daryl Dixon aktiv von dessen problematischer Familiengeschichte abgrenzen wollte. "Ich wollte diese Dinge nicht sagen und keine Drogen nehmen", betonte der Schauspieler damals mit Blick auf die ursprünglich für Daryl geplanten Eigenschaften. Diese bewusste Abkehr von rassistischen Sprüchen und Drogenmissbrauch prägte den Werdegang der Rolle maßgeblich. In enger Zusammenarbeit mit den Autoren schuf er so eine Figur, die alte Muster klar hinter sich lassen will und damit bei den Zuschauern auf große Resonanz stieß.

Getty Images Norman Reedus beim Photocall zur Global Premiere von "The Walking Dead: Daryl Dixon" Staffel 3 im Callao Cinema in Madrid

Getty Images Norman Reedus bei The Walking Dead: Daryl Dixon auf der New York Comic Con im Javits Center, New York City, 10. Oktober 2025

Getty Images Norman Reedus bei einem Fototermin in Cannes während der Mipcom 2025