Untröstlich: Stormzy trauert um seinen geliebten Hund Enzo

Der britische Rapper Stormzy (32) hat auf Instagram den Tod seines geliebten Rottweilers Enzo bekanntgegeben. Den siebenjährigen Schutzhund hatte er 2018 während seiner Beziehung mit der Moderatorin Maya Jama (31) gekauft und für den Musiker war er mehr als nur ein Haustier. "Ruhe in Frieden, mein Nummer-eins-Junge. Ich bin einfach nur erschüttert und untröstlich. Ich liebe dich so sehr, mein Junge", schrieb er zu verschiedenen Videoaufnahmen und Bildern von Enzo. Die Kommentarfunktion für den Beitrag hatte Stormzy deaktiviert, doch Fans teilten ihre Beileidsbekundungen auf anderen Plattformen.

Enzo war ein speziell trainierter Schutzhund, den Stormzy damals für umgerechnet 17.000 Euro von einem Sicherheitsspezialisten erwarb. Er entschied sich dafür, nachdem er in der Vergangenheit selbst mehrfach Opfer von Gewalt gewesen war. Während der fünfjährigen Beziehung mit Maya spielte der Hund eine wichtige Rolle im gemeinsamen Alltag. Trotz der erneuten Trennung des Paares im Jahr 2024 waren Stormzy und Maya stets bemüht, eine freundschaftliche Beziehung zu bewahren. "Wir sind dankbar für die Zeit, die wir zusammen hatten, und werden immer Freunde bleiben", ließ Maya nach ihrer Trennung im Netz verlauten.

Vor acht Monaten sorgte der Musiker zudem mit einer ganz besonderen Auszeichnung für Schlagzeilen: Die Universität Cambridge ehrte ihn mit einem Ehrendoktor in Rechtswissenschaften. Damit würdigte die Elite-Uni nicht nur seine musikalischen Erfolge, sondern vor allem seinen Einsatz für Chancengleichheit und Bildung. Durch sein Stipendienprogramm hatte der Künstler seit 2018 dutzende schwarze Studierende unterstützt, deren Studiengebühren und Lebenshaltungskosten komplett übernommen wurden.

Getty Images Stormzy bei der Met Gala 2025 im Metropolitan Museum of Art in New York

Instagram / stormzy Stormzys verstorbener Rottweiler Enzo

Getty Images Stormzy bei der Hammer Museum Gala in the Garden in Los Angeles