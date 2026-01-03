Rapper Stormzy teilt einen düsteren Jahresrückblick

Stormzy (32) macht zum Jahreswechsel kein Geheimnis daraus, wie heftig 2025 für ihn war. Auf Instagram blickte der Rapper am 1. Januar mit einem langen Statement zurück – offen, verletzlich und mit klaren Worten. Er schrieb, er habe das Gefühl gehabt, in ihm gehe ein "langsamer Tod" vor sich, wolle nun aber "die Poesie im Chaos" annehmen. Der Musiker berichtete von unerwarteten Wendungen, die ihn aus der Bahn geworfen hätten, und davon, dass er sein Team neu aufgestellt und sein Leben neu geordnet habe. Kommentare ließ er unter dem Post nicht zu, Likes gab es trotzdem reichlich – unter anderem von Realitystar Sam Thompson (33) und Sänger Wes Nelson (27), die damit öffentlich ihre Unterstützung zeigten.

In seinem Text erzählte Stormzy, dass die späten Monate 2024 und das Jahr 2025 ihn zu einem harten Richtungswechsel gezwungen hätten. "Diese Ereignisse haben mir die Welt, wie ich sie kannte und liebte, genommen", hielt er fest und sprach von Trauer und Herzschmerz, die ihn körperlich, geistig, beruflich und kreativ geprüft hätten. Ein Bild, das hängen bleibt: Er verglich die verlorene Unschuld mit dem Moment, in dem man hinter die Kulissen eines vermeintlichen Disneyland-Zaubers blickt. Was genau vorgefallen ist, ließ er offen, zeigte aber eine Bilderserie aus seinem Jahr, darunter Schnappschüsse mit Prominenten wie Barry Keoghan (33). Besonders schmerzlich: Im November hatte er den Tod seines geliebten Hundes Enzo öffentlich gemacht und dazu geschrieben: "RIP mein No.1-Junge. Ich bin einfach am Boden und untröstlich", teilte er damals auf Instagram mit.

Der Verlust von Enzo traf den Künstler auch privat, denn den Rottweiler hatte er einst gemeinsam mit Ex-Partnerin Maya Jama (31) angeschafft. Stormzy hatte den Vierbeiner immer wieder in Clips und Fotos gezeigt, Enzo war mehr als ein Haustier – ein treuer Begleiter, den viele Fans durch seine Posts kannten. Der Musiker spricht regelmäßig darüber, wie wichtig ihm ein klarer Kompass ist und welchen Halt ihm sein Glaube gibt, nun will er "neu justieren" und das kommende Jahr bewusst gestalten. Dass Kolleginnen und Kollegen seinen jüngsten Post likten, ohne Worte zu hinterlassen, passt zu dem Ton seiner Botschaft: weniger Lärm, mehr Echtheit – und ein sehr persönlicher Start in 2026.

Getty Images Stormzy bei der Hammer Museum Gala in the Garden in Los Angeles

Getty Images Stormzy im Februar 2023

Getty Images Stormzy und Maya Jama im Jahr 2017