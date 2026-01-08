"Bin keine Bank": Harry forderte wohl Geld von König Charles

Prinz Harry (41) soll seinen Vater König Charles III. (77) in mehreren Gesprächen hart angegangen und dabei sogar um Geld gebeten haben – so schildert es Autor Robert Jobson in seinem neuen Buch "The Windsor Legacy". Die pikanten Vorwürfe datieren in die Zeit nach dem Rückzug von Prinz Harry und Herzogin Meghan (44) aus dem Königshaus im Jahr 2020 und betreffen Telefonate, die zwischen Großbritannien und Kalifornien geführt worden sein sollen. Demnach habe der damals noch nicht gekrönte König Charles III. Freunden gegenüber deutlich gemacht: "Ich bin keine Bank." Zuvor habe Queen Elizabeth II. (†96) laut Robert Jobson die Anweisung gegeben, Anrufe ihres Enkels an Charles weiterzuleiten, nachdem sie der ständigen Auseinandersetzungen müde geworden sei.

Robert Jobson zeichnet darin den Bruch nach, der mit warmen Worten der Königin begonnen und sich rasch in Frost verwandelt haben soll: Herzogin Meghan sei zunächst "herzlich" aufgenommen worden, später jedoch habe die Geduld am Hof spürbar abgenommen. Die Sussexes hätten nach ihrem Umzug in die USA zudem Forderungen zu Finanzen und Sicherheitsfragen adressiert, die hinter den Kulissen für Ärger gesorgt hätten, heißt es in dem Buch. Aus Prinz Harrys Umfeld kommt Widerspruch: Gegenüber Page Six wurde das Buch brüsk zurückgewiesen, der Herzog sei "kein großer Fan von Fiktion". Unabhängig davon bleibt der Ton zwischen den Lagern gereizt; offizielle Kommentare aus dem Palast zu den konkreten Vorwürfen gibt es nicht.

Abseits der Enthüllungen meidet die Familie derzeit gemeinsame Auftritte jenseits formeller Anlässe. König Charles III. plant eine USA-Reise anlässlich des 250. Geburtstags der Vereinigten Staaten – ein Zwischenstopp in Montecito bei Prinz Harry, Herzogin Meghan, Archie und Lilibet ist dabei nicht vorgesehen. Im privaten Umfeld gilt König Charles III. als jemand, der klare Grenzen zieht – sowohl bei Finanzen als auch in Sachen Loyalität –, während Harry seinen Alltag in Kalifornien streng abgrenzt. Meghan konzentriert sich derweil auf Familie und eigene Projekte. Die Distanz ist spürbar, persönliche Begegnungen sind selten geworden.

Getty Images König Charles und Prinz Harry im September 2022

Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Harry, 2018

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Familie