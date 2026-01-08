Shawn Mendes zeigt sich turtelnd mit Bruna Marquezine

Shawn Mendes (27) hat sich verliebt – und zeigt dies nun ganz offen. Der Sänger wurde gemeinsam mit der brasilianischen Schauspielerin Bruna Marquezine (30) bei einem Supermarktbesuch in Los Angeles gesehen, wie E! News berichtet. Arm in Arm spazierten die beiden durch die Gänge und tauschten innige Gesten aus, wie etwa Umarmungen und liebevolle Berührungen. Fotos des Paares zeigen Shawn, wie er die Schauspielerin umarmt und sich mit geschlossenen Augen an ihren Hals lehnt. Dies ist die erste öffentliche Romanze des "Stitches"-Interpreten seit seiner Beziehung mit Camila Cabello (28).

Bereits im letzten Monat hatten Fans spekuliert, dass sich zwischen den beiden mehr als nur Freundschaft entwickeln könnte. Gemeinsam wurden sie im Dezember bei einem Urlaub in Brasilien gesichtet. Bruna Marquezine, die zuvor mit Fußballstar Neymar (33) in einer On-Off-Beziehung war, scheint nun die neue Frau an der Seite des kanadischen Musikers zu sein. Shawn hatte sein Privatleben zuletzt eher abgeschirmt. 2023 hatte es zwar Gerüchte um eine Romanze mit Charlie Travers gegeben, diese wurden jedoch nie bestätigt.

Shawn, der für seine emotionalen Songs und tiefgründigen Texte bekannt ist, hat sich hinsichtlich seiner Gefühle und seiner privaten Seite zuletzt offen gezeigt. In einem Konzert sprach der Musiker über die Spekulationen zu seiner Sexualität und erklärte, er wolle sich die Freiheit nehmen, seine Identität in Ruhe zu finden. "Ich versuche, wirklich mutig zu sein und mir einfach zu erlauben, menschlich zu sein und Gefühle zu haben. Und das ist alles, was ich dazu im Moment sagen möchte." Bruna, die durch den Film "Blue Beetle" internationale Aufmerksamkeit erhielt, hat ebenfalls in Interviews über die Bedeutung von Authentizität und emotionaler Verbundenheit gesprochen. Die beiden scheinen sich nicht nur auf persönlicher Ebene gefunden zu haben, sondern auch ähnliche Wertvorstellungen zu teilen. Fans dürften gespannt verfolgen, wie sich diese besondere Verbindung entwickelt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Shawn Mendes und Bruna Marquezine

Getty Images Shawn Mendes, September 2024

Getty Images Bruna Marquezine im September 2018 in Venedig