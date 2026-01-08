NFL-Star Fred Warner und Sydney sind wieder Eltern geworden

Das große Glück ist perfekt! Sydney Warner und ihr Mann Fred Warner (29), Linebacker bei den San Francisco 49ers, sind erneut Eltern geworden. Ihre Tochter Bella Nicole ist wohlbehalten auf die Welt gekommen, wie das Paar jetzt auf Instagram verkündete. Zur Familie gehört bereits der kleine Beau, der im März 2024 geboren wurde, und nun die stolze Rolle des großen Bruders übernimmt. "Wir sind endlich zu Hause und jetzt eine vierköpfige Familie!", schrieb die zweifache Mutter, begleitet von herzerwärmenden Fotos aus dem Krankenhaus.

Sydney teilte mit ihren Followern intime Einblicke aus den ersten Tagen mit ihrer Tochter. Kuschelfotos der frischgebackenen Eltern mit dem Neugeborenen zeigen die enge Verbundenheit der Familie. Das kleine Mädchen selbst war in einem rosa geblümten Strampler mit einem eingestickten Monogramm gekleidet. Besonders rührend: ein Bild von Fred, der ihren Sohn Beau hält, der eine Mütze mit der Aufschrift "Großer Bruder" trägt. In einer Story berichtete Sydney außerdem von ihren regelmäßigen nächtlichen Gängen durch die Krankenhausflure, um ihre Tochter zu stillen: "Werde diese Wege alle 3 Stunden, um mein Mädchen zu füttern, nie vergessen."

Im September 2025 hatte die ehemalige TV-Persönlichkeit die Schwangerschaft mit einem Picknick-Post und Ultraschallbildern verkündet: "Baby Warner #2 kommt 2026", schwärmte sie damals. In einem Gespräch mit dem Magazin People erzählte Sydney später, dass die zweite Schwangerschaft "wie im Flug vergangen" sei, und Beau regelmäßig den Bauch küsse. "Er versteht es definitiv. Ich weiß allerdings nicht, ob er begreift, dass sie, wenn sie da ist, auch bleibt und nicht wieder geht", sagte sie und hoffte, dass die Geschwisterbindung ein Geschenk fürs Leben wird. Sydney und Fred hatten sich im Mai 2021 verlobt und im Juni 2022 geheiratet.

Instagram / sydneywarner NFL-Star Fred Warner und seine Frau Sydney

Instagram / sydneywarner Fred Warners Tochter Bella Nicole, Januar 2026

Instagram / sydneywarner Fred Warner mit seinem Sohn Beau, Januar 2026