Ray J wegen Lungenentzündung und Herzproblemen in Klinik

Ray J (44) liegt in Las Vegas im Krankenhaus – eingeliefert wurde er in der Nacht mit einer schweren Lungenentzündung und akuten Schmerzen in der Brust. Der Sänger wurde laut TMZ sofort untersucht, bekam Röntgenaufnahmen und ein Echokardiogramm. Ergebnisse stehen noch aus. Der 44-jährige "One Wish"-Star war zuletzt in Tampa, Florida, und hatte vor drei Wochen verkündet, quer durch die USA reisen zu wollen. Ob er alleine unterwegs war oder Begleitung hatte, ist unklar. Ebenso offen ist, ob seine Tour in irgendeinem Zusammenhang mit der plötzlichen Erkrankung steht.

Die Diagnose weckt Erinnerungen an 2021: Damals wurde Ray J in Miami mit einer nicht-COVID-bedingten Lungenentzündung behandelt. Er landete zwischenzeitlich in der COVID-Station, bis mehrere Tests negativ ausfielen, und berichtete später, er habe zeitweise um sein Leben gefürchtet. "Ich dachte, es ist vorbei", sagte er damals zu TMZ, und erzählte, er habe gebetet, bis es bergauf ging. Laut den Berichten wurde er später auf Sauerstoff gesetzt, nutzte vorübergehend einen Inhalator und erholte sich, nachdem er das Krankenhaus verlassen konnte. Auch jetzt bleibt laut Insidern unklar, wie schwer die Entzündung verläuft und was die Ärzte nach den aktuellen Checks empfehlen werden.

Abseits der Gesundheitslage war das Jahr für den Musiker turbulent. In den vergangenen Monaten geriet der Reality-Star wegen Auseinandersetzungen rund um den alten Sextape-Skandal erneut in die Schlagzeilen, nachdem er öffentlich schwere Vorwürfe gegen Kim Kardashian (45) und Kris Jenner (70) erhoben hatte und beide Seiten juristisch nachlegten. Im Privatleben sorgt seit Jahren die On-off-Beziehung zu Princess Love (41) für Aufmerksamkeit; die Designerin und der Sänger haben zwei gemeinsame Kinder, die Ehe stand mehrfach vor dem Aus. Ray J zeigt in Interviews oft seine weiche Seite, spricht über Familie, Glaube und den Wunsch nach Ruhe – Themen, die ihm laut Freunden besonders wichtig sind, wenn der Trubel des Showgeschäfts kurz verstummt.

Getty Images Ray J, Musiker

Getty Images Princess Love und Sänger Ray J

IMAGO / WENN Ray J und Kim Kardashian, Juli 2005