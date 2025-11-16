Mayim Bialik wünscht sich eine "The Big Bang Theory"-Reunion

Mayim Bialik (49), bekannt aus der Kultserie The Big Bang Theory, hat offen ihre Bereitschaft geäußert, erneut in die Rolle der Farrah Fowler zu schlüpfen. Gegenüber OK! erklärte die Schauspielerin, sie sei "unglaublich dankbar", Teil des von Chuck Lorre (73) geschaffenen Universums zu sein, und würde eine Rückkehr sehr willkommen heißen. "Unsere Charaktere haben aus einem bestimmten Grund Anklang gefunden", betont Mayim. Aktuell wird ein Spin-off mit dem Titel "Stuart Fails To Save The Universe" produziert, in dem Kevin Sussman (54), Lauren Lapkus (40), Brian Posehn und John Ross Bowie zu sehen sein werden.

Obwohl die Hauptbesetzung von "The Big Bang Theory" seit dem Ende der Serie im Jahr 2019 keine vollständige Wiedervereinigung gefeiert hat, sind die Mitglieder des Ensembles weiterhin eng miteinander verbunden. Mayim hebt dabei die langjährige Freundschaft zu Melissa Rauch (45) hervor, mit der sie sowie Simon Helberg (44) und Kunal Nayyar (44) kürzlich Gastauftritte in der Serie "Night Court" hatten. Ihre enge Zusammenarbeit mit Jim Parsons (52), der als Produzent für ihre Serie "Call Me Kat" fungierte, unterstreicht zusätzlich die guten Beziehungen innerhalb des ehemaligen Casts. "Wir hatten das Glück, ein Jahrzehnt lang in einem Umfeld zu arbeiten, das wir alle wirklich mochten", so Mayim.

Die promovierte Neurowissenschaftlerin bringt ihre Begeisterung für Wissenschaft und Technik auch in andere Projekte ein. Neben der Schauspielerei engagiert sie sich für innovative Projekte wie eine neue Beleuchtungslinie, die Wohlbefinden und kognitive Funktionen fördern soll. Diese Verbindung von Wissenschaft und Kreativität ist für die zweifache Mutter sinnbildlich für ihre vielseitigen Interessen. Mayim blickte auch auf den Start ihrer Rolle in "The Big Bang Theory" zurück: "Ich wurde für die Serie gecastet, als ich nach einer Auszeit wieder in die Branche einstieg – nicht unbedingt, weil die Rolle einer Wissenschaftlerin meinen Hintergrund widerspiegelte. Aber der Zufall führte dazu, dass ich nicht nur meine eigenen, sondern auch die Dialoge der anderen besser verstehen konnte!", verriet die Schauspielerin lachend.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mayim Bialik, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Hauptdarsteller von "The Big Bang Theory" im Januar 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Jim Parsons and Mayim Bialik, März 2014