Carmushka wird für ihren After-Baby-Body im Netz gehatet

Carmen Kroll, besser bekannt als Influencerin Carmushka, gönnt sich einige Wochen nach der Geburt ihres zweiten Kindes eine Familienauszeit in Dubai. Von ihrem Aufenthalt postete die frischgebackene Zweifach-Mama Bilder von sich im Bikini – doch das stieß bei einigen ihrer Follower auf Kritik. In einem neuen Instagram-Video veröffentlicht sie nun eine dieser Nachrichten, in der es hieß: "Ich finde es ehrlich gesagt falsch, sowas zu posten. Damit machst du Millionen von Frauen ein schlechtes Gewissen."

Doch diese Kritik lässt Carmushka nicht einfach so stehen. "Lasst uns gegenseitig für unsere unterschiedlichen Körper feiern! Bodyshaming gibt es in beide Richtungen", stellt die Influencerin mit Nachdruck klar und fügt erklärend hinzu: "Es ist genauso unfair, wenn jemand unter Druck gesetzt wird, nach der Geburt schnell wieder in Form zu kommen, wie wenn jemand negativ bewertet wird, weil sich sein Körper nicht verändert hat." Die Content Creatorin appelliert an ihre Follower, dass jeder Körper in seinem eigenen Tempo "heilen" und "sich verändern" solle und dass keine starre "Definition von Schönheit" existiere.

Dass die Influencerin sich von Negativität und Herausforderungen nicht einschüchtern lässt, zeigte sie bereits in der Vergangenheit. In einem vorherigen Statement sprach sie ehrlich darüber, dass die Mutterschaft für sie nicht nur Glück bedeute, sondern dass diese auch "kompliziert" sein kann. Auch über ihre zweite Geburt, die aufgrund von Komplikationen eingeleitet werden musste, verlor sie offene Worte und bezeichnete sie als "chaotisch, emotional, unglaublich und liebevoll". Offenheit und Authentizität sind schon lange Carmens Markenzeichen. Ihre Community schätzt sie nicht nur für ihre ehrlichen Einblicke in den Mama-Alltag, sondern auch dafür, schwierige Themen wie Bodyshaming mit Selbstbewusstsein anzugehen.

Instagram / carmushka Carmushka, März 2025

Instagram / carmushka Carmen Kroll mit ihrem Partner Niclas und ihrem Baby im Februar 2025

