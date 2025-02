Carmushka verwandelt sich an Karneval in Idol Bill Kaulitz

Carmen Kroll alias Carmushka wird in diesem Jahr wohl an keiner großen Karnevalsparty teilnehmen, denn erst vor wenigen Wochen kam ihre Tochter Camilla zur Welt. Doch auch von zu Hause aus hat die zweifache Mama ihren Spaß. In einem witzigen Clip auf Instagram zeigt die Unternehmerin ihren Followern ihr Kostüm als Bill Kaulitz (35). Wie der echte Tokio-Hotel-Frontmann trägt sie dafür wilde blonde Locken und einen Dreitagebart. Ein extravagantes Outfit, bei dem die orangefarbene Sonnenbrille und XXL-Nägel nicht fehlen dürfen.

Zu ihrem Video schreibt die Content Creatorin: "Dieses Jahr werde ich Maus! Wenn ich nicht mit ihm feiern kann, dann werde ich eben zu meinem Jugendschwarm – Bill, nur Liebe für dich!" Der "Durch den Monsun"-Interpret scheint sich von Carmens Hommage geschmeichelt zu fühlen. Er repostet mehrere Clips von der Beauty in ihrem Kostüm in seiner Instagram-Story. Dabei teilt er auch ein Video, in dem Niclas Kroll, der Ehemann der Kölnerin, als Bills Ex-Flamme Marc Eggers (38) gestylt ist.

Zuletzt war der Musiker eigentlich nicht gut auf seinen Verflossenen zu sprechen. In seinem Podcast "Kaulitz Hills" beschwerte er sich über die Let's Dance-Teilnahme des Schlagersängers und wetterte: "RTL kann mir total dankbar sein, denn so haben sie durch meine Trennung auch Material, um ihre Trash-Shows zu füllen. Von daher erwarte ich auch ein kleines bisschen Dankbarkeit. Ja, gern geschehen, RTL!"

Instagram / carmushka Niclas und Carmen Kroll, Karneval 2025

Instagram / heidiklum Marc Eggers, Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz, April 2024

