Diese Stars gratulieren Carmushka zur Geburt ihrer Tochter

Carmen Kroll alias Carmushka könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein: Gemeinsam mit ihrem Mann Niclas durfte die Content Creatorin ihre zweite Tochter auf der Welt begrüßen: die kleine Camilla. Die Fans scheinen ihnen das Familienglück von ganzem Herzen zu gönnen – unter den Gratulanten in der Kommentarspalte befinden sich auch unzählige Promis wie Ex-Bachelorette Jessica Haller (34) und Influencerin Sarah Harrison (33). Bloggerin Dagi Bee (30) ist ebenfalls total gerührt. Auf Instagram kommentiert sie: "Oh, wie schön. Herzlichen Glückwunsch euch vier und eine wunderschöne Kennenlernzeit."

Damit aber noch nicht genug. Auch Influencerin Ann-Kathrin Götze (35) ist ganz entzückt und schreibt: "Alles Liebe für euch." Make Love, Fake Love-Bekanntheit Jannik Kontalis und Ex-GNTM-Kandidatin Anna Adamyan (28) sprechen ebenfalls ihre Glückwünsche unter dem Social-Media-Post aus, indem sie mit einigen Herz-Emojis kommentieren. Model Lena Gercke (36) schließt sich an und schwärmt: "Camilla. Herzlichen Glückwunsch, ihr drei."

Für Carmen und Niclas ist es das zweite Kind. 2020 wurden die beiden erstmals Eltern, als ihre Tochter Mathilda das Licht der Welt erblickte. Der Weg zur zweiten Schwangerschaft war nicht gerade einfach, wie die Influencerin ihrer Community im Netz verriet. "Ich teile diesen Teil meines Lebens nun öffentlich. Es macht mir Angst, aber es erleichtert mir auch manches", erklärte sie in Bezug auf ihren damals noch unerfüllten zweiten Kinderwunsch. Im Juni 2024 machte Carmen dann überraschend öffentlich, dass sie und Niclas erneut Nachwuchs erwarten.

Instagram / carmushka Carmen Krolls Tochter Camilla, Februar 2025

Instagram / carmushka Niclas und Carmen Kroll mit ihrer Tochter, Juli 2024

